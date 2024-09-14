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Ко дню рождения столицы: выставка картин о Минске проходит в Национальном художественном музее

14 сентября 2024 12:44
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Графика, живопись, скульптура и работы декоративно-прикладного искусства – коллекции из сотни произведений белорусских художников. Выставка Национального художественного музея «І ты закрасуеш, наш Мінск старадаўні» приурочена ко дню рождения любимой столицы.

Ко дню рождения столицы: выставка картин о Минске проходит в Национальном художественном музее-2

Алина Трус, корреспондент:
Современный Минск – это динамичный центр Беларуси. Но в начале XX века его облик был совершенно иным. Это был небольшой губернский город. Но в 1919 году все меняется, Минск становится столицей БССР и стремительно развивается.

Зарождается новый ритм жизни, активно развивается архитектура. В Минске появляется Дом правительства, Театр оперы и балета, знаменитая Ленинская библиотека, Дом офицеров. В город приезжает много людей, среди них и художники, которых вдохновляют живописные места столицы.

Подробности в видео.

# Выставка

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