Опрос. Как минчане планируют провести уик-энд

Лучшего водителя-международника выбирали в Витебском аэропорту. Там прошел финал 6-го республиканского конкурса профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов.
Еще один современный объект пограничной инфраструктуры появился сегодня в Гродненской области. Его военнослужащие будут охранять около 20 километров государственной границы.
В Минске начали выплачивать единовременные пособия на подготовку детей к школе. Его получат многодетные семьи, в которых воспитываются более восьми тысяч минских школьников. Это решение приняла столичная власть, чтобы дополнительно поддержать один из самых уязвимых слоев населения.
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