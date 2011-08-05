Опрос. Как минчане планируют провести уик-энд

Многодетные семьи получат помощь

В Минске начали выплачивать единовременные пособия на подготовку детей к школе. Его получат многодетные семьи, в которых воспитываются более восьми тысяч минских школьников. Это решение приняла столичная власть, чтобы дополнительно поддержать один из самых уязвимых слоев населения.