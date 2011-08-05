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Опрос. Как минчане планируют провести уик-энд

05 августа 2011 17:58
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Без оглядки на погоду не обойтись. Как минчане планируют провести уик-энд, мы узнали в нашем традиционном опросе.
# общество # Опрос минчан

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