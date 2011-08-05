Пограничный пост «Геранёны» начал работать на белорусско-литовской границе

Еще один современный объект пограничной инфраструктуры появился сегодня в Гродненской области. Его военнослужащие будут охранять около 20 километров государственной границы.

Пограничный пост «Геранёны» — это современный комплекс, оснащенный новейшим технологическим оборудованием. Здесь есть всё необходимое — от питомника для служебных собак до собственной котельной. Существовать он может в автономном режиме. А нести службу здесь будут исключительно военнослужащие-контрактники.

Комфортные условия для пограничников ставились во главу угла при возведении нового поста. Просторные помещения, комнаты отдыха и психологической разгрузки, а для офицеров — отдельные квартиры. О таком старший лейтенант Василий Семенчуков и не думал. На пограничной службе он уже три года, теперь, признается, о бытовых проблемах можно забыть.

Василий Семенчуков, начальник пограничного поста «Геранёны»:

Были выделены квартиры 2-х и 3-х комнатные. Квартиры укомплектованы мебелью, техникой. Половина личного состава приехала с семьями. И люди не отвлекаются на данный момент ничем другим, кроме выполнения задач по охране государственной границы.

До границы от нового поста всего несколько километров. Ведь главное в работе пограничников — это оперативность.

Сергей Пахомов, начальник Управления капитального строительства Госпогранкомитета Республики Беларусь:

Военнослужащие несли службу непосредственно на пункте пропуска на границе, а размещались они в пограничной комендатуре «Вороново». Естественно, с вводом этого объекта им будет намного ближе расстояние к месту несения службы.

Пограничный пост «Геранёны» — это один из последних объектов, возведенных в рамках «Программы по обустройству внешней границы Союзного государства на 2007-2011 годы». Следующий этап — это оснащение границы самым высококлассным оборудованием.

Павел Куземчак, заместитель руководителя представительства постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Будут более современные способы контроля границы, более современная техника и вся начинка для границы. Все для того, чтобы наши современные военнослужащие и пограничные служащие могли легко, хотя легко не бывает, но хотя бы более-менее легко нести службу.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Построено у нас до 6 отделов пограничной службы, в пределах 8 пограничных застав и около 17 пограничных постов.

Обустройство прибалтийского участка границы особенно актуально после подписания с Литвой договора о малом приграничном движении. Именно военнослужащие поста «Геранёны» будут выполнять контроль за перемещением граждан после вступления в силу соглашения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».