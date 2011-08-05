Фигурное катание на фурах продемонстрировали сегодня дальнобойщики

Лучшего водителя-международника выбирали в Витебском аэропорту. Там прошел финал 6-го республиканского конкурса профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов.

В отборочных этапах участвовали 60 команд. До финала дошли лишь 6 сильнейших от каждой области. Участники показывали знания правил дорожного движения и Международной конвенции перевозок, навыки экономного вождения и виртуозного управления автопоездом.

Фигурное вождение участники соревнований демонстрируют на 18-метровых автопоездах. С элементами конкурсной программы опытные водители-международники хорошо знакомы и в повседневной работе. Только сегодня они колесят не по трассе, а по взлетной полосе.

Драйва на трассе хватает. Многотонные грузовики — не гоночные болиды, но когда эти махины выписывают крутые виражи, дух захватывает.

Александр Единарев, водитель-международник:

Чем больше скорость и аккуратнее все выполнишь, тем меньше у тебя штрафных очков.

Навыки «филигранной» парковки необходимы и на конкурсе, и в жизни. Бывает, фуру нужно подать на погрузку с точностью до сантиметра. За сложность эту фигуру прозвали «тещин дворик».

Александр Суворов, водитель-международник:

Загонять правой стороной автомобиль — это будет первое, это более сложное. Остальные тоже сложные, но это самое основное.

Петр Федорович в международных перевозках 16 лет. По всей Европе и СНГ намотал больше миллиона километров. Работал на разных автомобилях. Своему МАЗу высший балл поставил уже давно.

Петр Ященко, водитель-международник:

Ведет хорошо, прекрасно ведет себя. В управлении, если по 10-бальной системе, то на 8 можно оценивать.

Финальное испытание — экономное вождение. Езда «накатом» — запрещенный прием. Выключение двигателя не допускается. Специальный прибор определяет расход топлива с точностью до грамма.

Валентин Денисевич, председатель организационного комитета соревнований:

Водители могут в разы отличаться по уровню расхода топлива практически на одной и той же трассе. Если один расходует 100 литров, а другой 250-300 литров на это же расстояние, то это существенная разница для предприятия.

Пока судьи подводят итоги соревнований, водители-международники лишний раз убедителись в надежности отечественного автопрома. Белорусские МАЗы, проверенные сотнями тысяч километров европейских дорог, не подкачали и на конкурсной площадке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».