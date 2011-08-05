Многодетные семьи получат помощь

В Минске начали выплачивать единовременные пособия на подготовку детей к школе. Его получат многодетные семьи, в которых воспитываются более восьми тысяч минских школьников. Это решение приняла столичная власть, чтобы дополнительно поддержать один из самых уязвимых слоев населения.

Готовь сани летом — этот принцип в семье Языковичей работает и для подготовки к школе. Тетради, ручки, пеналы здесь купили уже давно. Осталось самое затратное — форма.

Детей в семье пятеро. Школьников двое — Илья и Лия. В этом году к ним присоединится и младшенькая, пока еще будущая первоклашка — Руфина.

Собрать всех троих в школу — дело не простое для многодетных родителей. У всех еще и масса увлечений вне школы — бассейн, музыка, рисование. Нужны и хорошие краски, и музыкальные инструменты. Когда узнали о пособии, обрадовались. Деньги, хоть и небольшие, но очень необходимые.

Игорь Языкович, многодетный папа:

Это, конечно, хорошая помощь. Можно купить и ручки, и тетрадки. На ребенка хватит. Не ожидали, это точно. Мы, кстати, еще помощь получаем от Ассоциации многодетных родителей.

На помощь могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Исключение — школьники на попечении государства. От дохода родителей ничего не зависит. А чтобы получить пособие, нужно просто обратиться в школу.

Ирина Дудка, заместитель начальника Управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

132 тысяч 710 рублей — это размер пособия на каждого ребенка. Родителям необходимо обратиться в учреждение образования Минска по месту учебы ребенка. При себе нужно иметь паспорт, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка и справку о составе семьи.

В каждом регионе помочь семьям решили по-разному. В Минской области действуют скидки даже на стрижки и починку форму. А в столице кроме единовременного пособия организовали и акцию «Портфель школьника». Во всех универмагах любой может купить что-нибудь к школе и отдать волонтерам. Все это передадут детям из многодетных и малоимущих семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».