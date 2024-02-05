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Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

05 февраля 2024 07:59
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5 февраля официально начался визит еще одного российского губернатора в нашу страну. Бизнес-миссию Камчатского края возглавляет Владимир Солодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске-1

Программой предусмотрены встречи с представителями органов власти, общественных объединений и предпринимательского сообщества, а также посещение крупных предприятий. Ну и первый пункт в программе – возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске.

Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске-4

Цель визита камчатцев – поиск новых потенциальных партнеров для расширения торгово-экономических связей между Камчаткой и Беларусью и реализации совместных проектов на территории полуострова.

# Беларусь-Россия # общество

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