Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

5 февраля официально начался визит еще одного российского губернатора в нашу страну. Бизнес-миссию Камчатского края возглавляет Владимир Солодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой предусмотрены встречи с представителями органов власти, общественных объединений и предпринимательского сообщества, а также посещение крупных предприятий. Ну и первый пункт в программе – возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске.