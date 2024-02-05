Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? Анонс ток-шоу «По существу»

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую, с какими трудностями сталкиваются новоселы и какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАДом? И что такое деревни будущего?

Ответы на эти вопросы будут искать этим вечером в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов, узнаем сегодня, 5 февраля, в 18:00.

Внимание, время выхода программы изменено!

Участником дискуссии может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.