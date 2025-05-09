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600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне

09 мая 2025 11:39
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Брест столкнулся с врагом самым первым. В то время главным источником информации в городе была областная газета «Заря», однако ее журналисты не смогли даже включиться в борьбу: большая часть коллектива погибла в первые дни войны. Фашисты тут же начали активно заниматься своей пропагандой в оккупированном городе.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-2

Игорь Гетман, директор – главный редактор газеты «Заря»: 
Немцы попытались установить с первых дней монополию на информацию, и поэтому газеты советские исчезают, но на их место приходят новые газеты и газеты-коллаборационисты. Поэтому все газеты вели довольно активную пропагандистскую работу в национал-социалистическом духе.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-4

Однако в 1943 году выходит постановление партии о возобновлении партийной печати на оккупированных территориях. Появляется целый ряд подпольных газет, в их числе была и «Заря» – самая заметная правопреемница областных газет. Разместить ее решают в самой гуще леса, на острове, в урочище Хованщина.

Игорь Гетман:
Место должно было быть максимально труднодоступным, поэтому Хованщина в этом плане подходила идеально. Лес, болото – недоступное место для того, чтобы более или менее спокойно в той остановке, насколько это было возможно, все-таки издавать советскую газету.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-6

К 1943 году в Брестской области партизанских отрядов и бригад уже было больше десятка – мощная сила, которая объединила около 18 тысяч человек. Тогда было принято решение о создании штаба Брестского партизанского соединения. Возглавить его было поручено Сергею Сикорскому, который был прислан из Москвы вместе со специальной группой.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-8

Лада Галкина, историк: 
Эта группа в 1943 году весной приземлилась на партизанский аэродром под Минском и оттуда пешком пришла сюда. Для сопровождения минские партизаны выделили еще десять человек. Эта группа шла пешком сюда к нам, на Хованщину. Вместо 200 километров путь их составил почти 600, и шла она в течение почти двух месяцев. Несли сюда они именно типографское оборудование, краску и бумагу, чтобы здесь возобновить выпуск «Зари».

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-10

Аккурат в День советской печати, 5 мая 1943 года, вышел первый номер «Зари». Это фактически означало ликвидацию нацистской монополии на информацию. Главный редактор – Василий Калиберов, которому на тот момент было всего 23 года. Тираж – без малого полтысячи экземпляров – нонсенс для подпольного издания. Для этих целей даже прислали специальную переносную типографию.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-12

Игорь Гетман:
Говорить о качестве печати либо о какой-то суперверстке в этот период не приходится. И содержание газеты – это была совсем не та «Заря», которую люди уже успели узнать в довоенный период. То есть это были газеты не разножанровые. В основном сводилось к тому, что там печатают сводки Информбюро, выполняя основную функцию – это мотивировать народ на дальнейшую борьбу с существующим оккупационным режимом.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-14

Немцы не могли поверить в такую дерзость. Они были уверены – газету тайно доставляют из Москвы – и все же то и дело пытались выйти на след подпольной редакции. Партизаны попадали на остров ночью по длинной тоненькой кладке, скрытой под водой. Кроме обкомов партии и комсомола, партизанского штаба, редакции и госпиталя, здесь жили сотни партизан. Совсем рядом находился семейный лагерь с лесной школой.

Лада Галкина:
Поскольку немцы не знали тайной дорожки, ведущей к нам на Хованщину, в наш партизанский островок, то часто бомбили Хованщину наугад. И редакция, наша типография были вынуждены искать более безопасное место по территории всего лагеря, то есть перетаскивать это тяжелое оборудование.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-16

Коллектив редакции – всего три человека. Кроме Калиберова, учитель математики из Алтайского края Александр Припотнев, который стал ответсеком и корреспондентом, и Наталья Логвина, бывший начальник цеха Витебской областной типографии.

Игорь Гетман:
Нужно было людей, во-первых, мотивировать на дальнейшее сопротивление, добавить немножко мужества и рассказать о реальной ситуации на оккупированных территориях. О том, о чем молчала коллаборационистская пресса.

600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне-18

Пусть и форматом в восемь раз меньше довоенного, но газета грела душу и вселяла надежду на скорую Победу. 

Ряды лесных мстителей благодаря «Заре» постоянно пополнялись. Каждый номер зачитывался до дыр, газета проходила через сотни рук.

Лада Галкина: 
Представляете, когда человек в белорусской деревне держит газетку «Зарю» в руках, а там его поздравляет с Новым годом представитель советского правительства Калинин?! Представляете, как это вдохновляло, поддерживало веру в Победу?! Люди чувствовали, что они не брошены, что Красная армия развернулась, что она не отступает, что скоро Победа, освобождение. Хоть до Победы было еще далеко.

Подробности – в видео.

# Великая Отечественная война # Журналистика # Профессии # История

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