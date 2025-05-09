600 км несли оборудование пешком! Как работала подпольная редакция газеты «Заря» на войне

Брест столкнулся с врагом самым первым. В то время главным источником информации в городе была областная газета «Заря», однако ее журналисты не смогли даже включиться в борьбу: большая часть коллектива погибла в первые дни войны. Фашисты тут же начали активно заниматься своей пропагандой в оккупированном городе.

Игорь Гетман, директор – главный редактор газеты «Заря»:

Немцы попытались установить с первых дней монополию на информацию, и поэтому газеты советские исчезают, но на их место приходят новые газеты и газеты-коллаборационисты. Поэтому все газеты вели довольно активную пропагандистскую работу в национал-социалистическом духе.

Однако в 1943 году выходит постановление партии о возобновлении партийной печати на оккупированных территориях. Появляется целый ряд подпольных газет, в их числе была и «Заря» – самая заметная правопреемница областных газет. Разместить ее решают в самой гуще леса, на острове, в урочище Хованщина. Игорь Гетман:

Место должно было быть максимально труднодоступным, поэтому Хованщина в этом плане подходила идеально. Лес, болото – недоступное место для того, чтобы более или менее спокойно в той остановке, насколько это было возможно, все-таки издавать советскую газету.

К 1943 году в Брестской области партизанских отрядов и бригад уже было больше десятка – мощная сила, которая объединила около 18 тысяч человек. Тогда было принято решение о создании штаба Брестского партизанского соединения. Возглавить его было поручено Сергею Сикорскому, который был прислан из Москвы вместе со специальной группой.

Лада Галкина, историк:

Эта группа в 1943 году весной приземлилась на партизанский аэродром под Минском и оттуда пешком пришла сюда. Для сопровождения минские партизаны выделили еще десять человек. Эта группа шла пешком сюда к нам, на Хованщину. Вместо 200 километров путь их составил почти 600, и шла она в течение почти двух месяцев. Несли сюда они именно типографское оборудование, краску и бумагу, чтобы здесь возобновить выпуск «Зари».

Аккурат в День советской печати, 5 мая 1943 года, вышел первый номер «Зари». Это фактически означало ликвидацию нацистской монополии на информацию. Главный редактор – Василий Калиберов, которому на тот момент было всего 23 года. Тираж – без малого полтысячи экземпляров – нонсенс для подпольного издания. Для этих целей даже прислали специальную переносную типографию.

Игорь Гетман:

Говорить о качестве печати либо о какой-то суперверстке в этот период не приходится. И содержание газеты – это была совсем не та «Заря», которую люди уже успели узнать в довоенный период. То есть это были газеты не разножанровые. В основном сводилось к тому, что там печатают сводки Информбюро, выполняя основную функцию – это мотивировать народ на дальнейшую борьбу с существующим оккупационным режимом.

Немцы не могли поверить в такую дерзость. Они были уверены – газету тайно доставляют из Москвы – и все же то и дело пытались выйти на след подпольной редакции. Партизаны попадали на остров ночью по длинной тоненькой кладке, скрытой под водой. Кроме обкомов партии и комсомола, партизанского штаба, редакции и госпиталя, здесь жили сотни партизан. Совсем рядом находился семейный лагерь с лесной школой. Лада Галкина:

Поскольку немцы не знали тайной дорожки, ведущей к нам на Хованщину, в наш партизанский островок, то часто бомбили Хованщину наугад. И редакция, наша типография были вынуждены искать более безопасное место по территории всего лагеря, то есть перетаскивать это тяжелое оборудование.

Коллектив редакции – всего три человека. Кроме Калиберова, учитель математики из Алтайского края Александр Припотнев, который стал ответсеком и корреспондентом, и Наталья Логвина, бывший начальник цеха Витебской областной типографии. Игорь Гетман:

Нужно было людей, во-первых, мотивировать на дальнейшее сопротивление, добавить немножко мужества и рассказать о реальной ситуации на оккупированных территориях. О том, о чем молчала коллаборационистская пресса.