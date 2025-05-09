Снимали наступающую пехоту на бегу! Рассказываем, как работали фронтовые документалисты

В середине июля 1941 года на экраны вышел очередной выпуск «Союзкиножурнал». В это время это был главный источник экранных новостей для большой страны. Тогда зрители увидели первый военный сюжет «В тыл к немецким бандитам». Примечательно, что снят он был на территории Беларуси.

Киногруппа опытного кинодокументалиста Владимира Яшурина отправилась на фронт, который тогда еще был в Беларуси, уже на пятый день войны. В то время лишь малая часть советских кинодокументалистов имела практический опыт съемок в боевой обстановке, поэтому учиться приходилось прямо в полях.

Если в конце войны речь шла о работе 200 операторов, то начинали всего с десятка. Более того, фронтовой документалист был достаточно ограничен в технических возможностях. Ведь, как и солдатам, им приходилось быть на передовой, где врагу было все равно, кого убивали.

Константин Ремишевский, ведущий научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Чтобы снять наступающих на врага красноармейцев в лицо, ему нужно стоять перед ними, спиной к противнику, между наступающими частями Красной армии и врагом. Невозможно оказаться впереди, потому что это верная гибель, документалист погибнет первым. Тем не менее были во фронтовом советском кинорепортаже чрезвычайно смелые люди, их было не очень много, которые снимали наступающую пехоту на бегу, двигаясь параллельно с наступающими войсками.

Наталья Обухова, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея истории Великой Отечественной войны:

Снятую кинопленку шифровали, сопровождали монтажными листами, зашифрованными на случай захвата врагом. Потом их передавали в Москву, и там уже формировали фильмы, которые показывали перед кинофильмами в кинотеатрах.

Далеко не всегда можно с точностью утверждать, кто автор кинохроники. Особенно это касается кадров, снятых на оккупированной территории. Поэтому сегодня белорусский архив активно занимается установлением личности операторов.

Многие из них находились в партизанских отрядах постоянно и могли фиксировать все происходящее в хронологической последовательности максимально достоверно.