«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника

Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Добровольцы и активисты уже успели привести в порядок центральные улицы и площади, придомовые территории и места отдыха. В Клецком районе особое внимание уделили пустующим и ветхим домам. На территории деревень Доморацкие и Рубеж разобрали более 20 старых бесхозных построек. Также навели порядок рядом с воинскими захоронениями.
Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:
Для более детального благоустройства определены два таких воинских захоронения на территории района. В деревне Колки будет отреставрирован сам памятник, и в городе Клецке по улице Ленина также есть одно такое захоронение, где тоже мы в настоящее время готовим эскизы и планируем благоустройство. Для этого планируем привлечь и еврейскую общину.
Помимо этого, в Клецке успели провести районный субботник. К нему присоединились более 30 трудовых коллективов. Навели порядок на городском озере и водохранилище Мелявня, а также в парке и на площади Маяковского. Более сотни жителей Клецкого района поучаствуют и в предстоящем республиканском субботнике.