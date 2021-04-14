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«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника

14 апреля 2021 19:52
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника-1

Добровольцы и активисты уже успели привести в порядок центральные улицы и площади, придомовые территории и места отдыха. В Клецком районе особое внимание уделили пустующим и ветхим домам. На территории деревень Доморацкие и Рубеж разобрали более 20 старых бесхозных построек. Также навели порядок рядом с воинскими захоронениями.

«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника-4

Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:
Для более детального благоустройства определены два таких воинских захоронения на территории района. В деревне Колки будет отреставрирован сам памятник, и в городе Клецке по улице Ленина также есть одно такое захоронение, где тоже мы в настоящее время готовим эскизы и планируем благоустройство. Для этого планируем привлечь и еврейскую общину.

«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника-7

Помимо этого, в Клецке успели провести районный субботник. К нему присоединились более 30 трудовых коллективов. Навели порядок на городском озере и водохранилище Мелявня, а также в парке и на площади Маяковского. Более сотни жителей Клецкого района поучаствуют и в предстоящем республиканском субботнике.

# Субботники в Беларуси # общество # Сергей Шейко # Фотофакт

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