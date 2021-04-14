«Определены два таких воинских захоронения». Что благоустроят в Клецке во время республиканского субботника

Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Добровольцы и активисты уже успели привести в порядок центральные улицы и площади, придомовые территории и места отдыха. В Клецком районе особое внимание уделили пустующим и ветхим домам. На территории деревень Доморацкие и Рубеж разобрали более 20 старых бесхозных построек. Также навели порядок рядом с воинскими захоронениями.

Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

Для более детального благоустройства определены два таких воинских захоронения на территории района. В деревне Колки будет отреставрирован сам памятник, и в городе Клецке по улице Ленина также есть одно такое захоронение, где тоже мы в настоящее время готовим эскизы и планируем благоустройство. Для этого планируем привлечь и еврейскую общину.