В этом году ей исполнится 80 лет. Как живёт белоруска, которая больше полувека руководит крупным хозяйством

Новости Беларуси. Сев ранних яровых вышел на финишную прямую. Среди лидеров – Стародорожский, Клецкий, Дзержинский и Несвижский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К концу недели здесь работы планируют завершить. В области уже засеяно более 116 тысяч гектаров – это свыше 75 %. Среди передовиков и Столбцовский район. Здесь освоено 70 % площадей.

В 2021 году Ольге Алексеевне исполняется 80, и она давно уже могла бы пойти на заслуженный отдых, но признается, что не может сидеть без работы. В хозяйство «Великий Двор» пришла агрономом, а позже заняла пост руководителя. Сейчас передает опыт молодежи. И эта посевная для женщины 59-я по счету.

Ольга Луцык, заместитель директора сельхозпредприятия «Великий Двор»:

Знаете, в чем успешность посевной? Зависит где-то 90 %, я так считаю, все-таки от того, как хозяйство подготовилось: имеет оно удобрение, чем обрабатывает землю, имеет хорошие, первоклассные семена, но, конечно, зависит от погоды.

В хозяйстве ранними яровыми планируют засеять порядка 450 гектаров. В поле лучшие механизаторы. Удобрениями и семенами обеспечены на 100 %. Используют и элитные сорта.