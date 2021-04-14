В этом году ей исполнится 80 лет. Как живёт белоруска, которая больше полувека руководит крупным хозяйством
Новости Беларуси. Сев ранних яровых вышел на финишную прямую. Среди лидеров – Стародорожский, Клецкий, Дзержинский и Несвижский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К концу недели здесь работы планируют завершить. В области уже засеяно более 116 тысяч гектаров – это свыше 75 %. Среди передовиков и Столбцовский район. Здесь освоено 70 % площадей.
Подробнее в материале Ольги Власовец.
В 2021 году Ольге Алексеевне исполняется 80, и она давно уже могла бы пойти на заслуженный отдых, но признается, что не может сидеть без работы. В хозяйство «Великий Двор» пришла агрономом, а позже заняла пост руководителя. Сейчас передает опыт молодежи. И эта посевная для женщины 59-я по счету.
Ольга Луцык, заместитель директора сельхозпредприятия «Великий Двор»:
Знаете, в чем успешность посевной? Зависит где-то 90 %, я так считаю, все-таки от того, как хозяйство подготовилось: имеет оно удобрение, чем обрабатывает землю, имеет хорошие, первоклассные семена, но, конечно, зависит от погоды.
В хозяйстве ранними яровыми планируют засеять порядка 450 гектаров. В поле лучшие механизаторы. Удобрениями и семенами обеспечены на 100 %. Используют и элитные сорта.
Геннадий Безушко, главный агроном сельхозпредприятия «Великий Двор»:
Высеваем мы ячмень, горох и овес. Вот этих культур мы закупили в элитхозах по несколько сортов, потому что ежегодно закладываем такие опытные поля, где по четыре (по возможности) хотя бы сорта было каждой культуры. Из них потом анализируем, что лучше нам подходит, и уже потом дальше ведем работу.
Подробности – в видеоматериале.