От крестиков времён Киевской Руси до вещей Первой мировой. Какие экспонаты можно увидеть в музее в Старых Дорогах

Новости Беларуси. Нательные крестики времен Киевской Руси теперь экспонаты Стародорожского историко-этнографического музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их передал слуцкий краевед Владимир Бойко.
Новости Беларуси. Нательные крестики времен Киевской Руси теперь экспонаты Стародорожского историко-этнографического музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их передал слуцкий краевед Владимир Бойко.
Необычные экспонаты нашли во время раскопок на берегу реки Оресса. Всего 15 вещей различных эпох. Самые старинные – это наконечник стрелы X века и нательные крестики XI-XIII веков. Интерес представляет и железная игла от фибулы скандинавского типа XIV века – это старинный аналог застежки для одежды. Есть и вещи времен Первой мировой войны.
Александр Чайков, старший научный сотрудник историко-этнографического музея:
Для меня как любителя древности это экспонаты, представляющие особую ценность. Например, поддужный колокольчик начала XX века. Такие колокольчики использовались в конце XVIII – начале XX веков на территории Российской империи. Тогда существовали конные экипажи тройки, на которые вешали такие колокольчики. Первоначально вешали на все экипажи, затем было решено оставить их только на почтовых.
Стародорожский музей, посвященный истории дорог и почтовой связи, единственный в Беларуси. Здесь воссозданы помещения почтмейстерской, кузницы и корчмы. Экспозиция иллюстрирует работу почты в XVIII-XIX веках и постоялого двора. Все элементы интерьера максимально приближены к оригиналу.