От крестиков времён Киевской Руси до вещей Первой мировой. Какие экспонаты можно увидеть в музее в Старых Дорогах

Новости Беларуси. Нательные крестики времен Киевской Руси теперь экспонаты Стародорожского историко-этнографического музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их передал слуцкий краевед Владимир Бойко.

Необычные экспонаты нашли во время раскопок на берегу реки Оресса. Всего 15 вещей различных эпох. Самые старинные – это наконечник стрелы X века и нательные крестики XI-XIII веков. Интерес представляет и железная игла от фибулы скандинавского типа XIV века – это старинный аналог застежки для одежды. Есть и вещи времен Первой мировой войны.

Александр Чайков, старший научный сотрудник историко-этнографического музея:

Для меня как любителя древности это экспонаты, представляющие особую ценность. Например, поддужный колокольчик начала XX века. Такие колокольчики использовались в конце XVIII – начале XX веков на территории Российской империи. Тогда существовали конные экипажи тройки, на которые вешали такие колокольчики. Первоначально вешали на все экипажи, затем было решено оставить их только на почтовых.