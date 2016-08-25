До конца августа на железной дороге милиция будет работать в усиленном режиме

Новости Беларуси. «Рельсы безопасности». Высокий пассажиропоток и незначительное увеличение преступлений на железной дороге стали основанием для проведения спецоперации правоохранителями. До конца августа транспортная милиция будет работать в усиленном режиме. Поезда, железнодорожные станции, вокзалы. Без внимания милиционеров не останутся в первую очередь пассажиры, находящиеся в нетрезвом состоянии и подозрительные лица.

Добросовестных пассажиров милиция просит быть бдительными. Одним из распространенных правонарушений на транспорте по-прежнему остаются кражи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Субач, старший инспектор группы охраны правопорядка и профилактики Молодечненского отдела внутренних дел на транспорте:

Хотелось бы отметить, что самой действенной профилактикой является соблюдение мер личной имущественной безопасности. То есть хранить вещи при себе, не передавать посторонним лицам, не распивать спиртные напитки в общественном транспорте, в частности, железнодорожном, на станциях, на остановочных пунктах. И всё будет хорошо.