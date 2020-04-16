«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В июле-сентябре 1942 года шли бои под Сталинградом. Через территорию Беларуси фашисты передвигали свои резервы. Информация об этих перемещениях представляла наибольшую ценность для советского командования. Полученные в тылу данные спецгруппы передавали в центры немедленно.

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:

Следили за коммуникациями, за шоссейной дорогой. Грузовые машины шли, что перевозят старались узнать, общаться. Мы эту информацию уже передавали дальше по связи.

Важной была информация даже о том, что через Полоцк воинские эшелоны следуют с интервалом в 5-10 минут. А где информация о поезде, там и диверсия. Для этого во вражеский тыл забрасывали новые разведгруппы чекистов, накопившие богатый опыт в обращении со взрывчаткой.

Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:

Выходишь к железной дороге и залегаешь очень далеко, далеко-далеко в лесу, и все время наблюдаешь. Целый день можешь лежать и наблюдать.