Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей

О ситуации на дорогах Президенту доложил министр внутренних дел. Глава государства интересовался, как люди восприняли последние изменения в ПДД, которые касались средств персональной мобильности. Иван Кубраков отметил, что белорусы отнеслись к нововведениям с пониманием, а что касается ситуации на дорогах, то количество происшествий с участием СПМ снижается. В этом году их почти на 10 % меньше по сравнению с прошлым годом. Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку. Но все равно контроль снижать не собираются. В силу вступили новые правила оплаты в городских маршрутках. Отныне пассажиры могут рассчитываться за проезд по карте или с помощью телефона. Безнал пришел и в эту сферу, где до этого в ходу были только наличные, что сильно усложняло жизнь и пассажирам, и водителям. Новые финансовые маршруты изучили наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ.

Могилев, 7 утра. В этом автобусе нет кондуктора. И это главный тест на честность для пассажиров. И проходят его не все, только на задней площадке сразу три безбилетника. У каждого свои оправдания. В день сотрудники контрольно-ревизионной службы проверяют до 70 единиц общественного транспорта по Могилевской области. В отличие от своих коллег из парков, которые заметны сразу по ярким жилетам, эти контролеры сливаются с толпой. У «зайца» просто нет времени на маневр. Результат – около 200 штрафов в месяц. Может и капля в море пассажиропотока, но все же.

Оксана Королевская, начальник контрольно-ревизионной службы Могилевского областного управления транспорта:

Основная масса пассажиров всегда своевременно оплачивает проезд. Но существует маленький разрез, можно сказать, единицы пассажиров, тех профессиональных зайцев, которые постоянно стараются не оплатить проезд.

Эпоха классических оправданий «забыл деньги дома» подходит к концу. Ведь сегодня финансовые инструменты белорусских пассажиров разнообразны как никогда. От наличных до оплаты через QR-код в телефоне. Да, безналичные расчеты захватили мир, и Беларусь не исключение. Общественный транспорт сегодня в топе по бесконтактным платежам в стране. Финальным рубежом на пути цифры были маршрутки, но вот взят и он.

Елена Шепшелева, заместитель начальника управления – начальник отдела прямого налогообложения инспекции МНС по Могилевской области:

С 1 ноября 2025 года перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении маршрутными такси, обязаны использовать платежные терминалы для безналичных расчетов.

Чтобы проверить, как теория работает на практике, отправляемся в первый совместный рейд транспортной и налоговой инспекции. Их задача – провести цифровую перекличку «Готов ли могилевский транспорт к новым правилам?»

– Скажите, пожалуйста, имеется ли в автомобиле платежный терминал?

– Да

– «Оплати» есть, да? Самый простой и бюджетный путь для перевозчика – это распечатанный QR-код. В отличие от дорогостоящих валидаторов и терминалов, здесь минимум затрат.

– Хорошо, скажите, пожалуйста, установлен ли платежный терминал?

– Да, установлен.

– Здорово, отлично.

Дмитрий в пассажирских перевозках 5 лет. Говорит, в школе ладил с арифметикой, навыки не растерял, теперь легко складывает и вычитает количество пассажиров без калькулятора. Одним взглядом в зеркало – сколько вошло, сколько вышло, кто заплатил, а кто медлит. Все это нужно держать в голове. Новая система освобождает руки. Не отвлекаешься на мелочь, больше внимания – на дорогу. Ну да, с одной стороны, что постоянно на руле, на ходу не надо сдачу давать.

Но как понять, сколько пассажиров оплатили онлайн? В телефоне загружено приложение. Просто нажимаешь, и здесь выскакивает: «оплачено».