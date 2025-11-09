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Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей

09 ноября 2025 17:24
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О ситуации на дорогах Президенту доложил министр внутренних дел. Глава государства интересовался, как люди восприняли последние изменения в ПДД, которые касались средств персональной мобильности.

Иван Кубраков отметил, что белорусы отнеслись к нововведениям с пониманием, а что касается ситуации на дорогах, то количество происшествий с участием СПМ снижается. В этом году их почти на 10 % меньше по сравнению с прошлым годом.

Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку.

Но все равно контроль снижать не собираются. В силу вступили новые правила оплаты в городских маршрутках. Отныне пассажиры могут рассчитываться за проезд по карте или с помощью телефона. Безнал пришел и в эту сферу, где до этого в ходу были только наличные, что сильно усложняло жизнь и пассажирам, и водителям. 

Новые финансовые маршруты изучили наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-2

Могилев, 7 утра. В этом автобусе нет кондуктора. И это главный тест на честность для пассажиров. И проходят его не все, только на задней площадке сразу три безбилетника. У каждого свои оправдания. В день сотрудники контрольно-ревизионной службы проверяют до 70 единиц общественного транспорта по Могилевской области. 

В отличие от своих коллег из парков, которые заметны сразу по ярким жилетам, эти контролеры сливаются с толпой. У «зайца» просто нет времени на маневр. Результат – около 200 штрафов в месяц. Может и капля в море пассажиропотока, но все же.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-4

Оксана Королевская, начальник контрольно-ревизионной службы Могилевского областного управления транспорта:
Основная масса пассажиров всегда своевременно оплачивает проезд. Но существует маленький разрез, можно сказать, единицы пассажиров, тех профессиональных зайцев, которые постоянно стараются не оплатить проезд. 

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-6

Эпоха классических оправданий «забыл деньги дома» подходит к концу. Ведь сегодня финансовые инструменты белорусских пассажиров разнообразны как никогда. От наличных до оплаты через QR-код в телефоне. Да, безналичные расчеты захватили мир, и Беларусь не исключение. Общественный транспорт сегодня в топе по бесконтактным платежам в стране. Финальным рубежом на пути цифры были маршрутки, но вот взят и он.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-8

Елена Шепшелева, заместитель начальника управления – начальник отдела прямого налогообложения инспекции МНС по Могилевской области:
С 1 ноября 2025 года перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении маршрутными такси, обязаны использовать платежные терминалы для безналичных расчетов.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-10

Чтобы проверить, как теория работает на практике, отправляемся в первый совместный рейд транспортной и налоговой инспекции. Их задача – провести цифровую перекличку «Готов ли могилевский транспорт к новым правилам?»

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-12

– Скажите, пожалуйста, имеется ли в автомобиле платежный терминал?
– Да
– «Оплати» есть, да?

Самый простой и бюджетный путь для перевозчика – это распечатанный QR-код. В отличие от дорогостоящих валидаторов и терминалов, здесь минимум затрат.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-14

– Хорошо, скажите, пожалуйста, установлен ли платежный терминал? 
– Да, установлен. 
– Здорово, отлично.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-16

Дмитрий в пассажирских перевозках 5 лет. Говорит, в школе ладил с арифметикой, навыки не растерял, теперь легко складывает и вычитает количество пассажиров без калькулятора. Одним взглядом в зеркало – сколько вошло, сколько вышло, кто заплатил, а кто медлит. Все это нужно держать в голове. Новая система освобождает руки. Не отвлекаешься на мелочь, больше внимания – на дорогу.

Ну да, с одной стороны, что постоянно на руле, на ходу не надо сдачу давать.

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-18

Но как понять, сколько пассажиров оплатили онлайн?

В телефоне загружено приложение. Просто нажимаешь, и здесь выскакивает: «оплачено».

Оплата смартфоном добралась и до маршруток. Как это работает? Собрали впечатления пассажиров и водителей-20

Конечно, QR-коды в большей степени нацелены на молодое поколение. У 10-летней Полины Толстой вся неделя расписана по часам. Четыре раза в неделю танцы, два – волейбол, добираться до секций чаще всего приходится на маршрутках. И как это часто бывает, билеты в детских руках редко доживают до конечной остановки в первозданном виде.

Подробнее в видео.

# Транспорт Беларуси # Общественный транспорт

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