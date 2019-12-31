Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса

Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В первый рейс пассажиры отправились в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. «Упаковали» подарки соответственно празднику: гирляндами и мишурой. Оплата проезда 31 декабря необычная – улыбки и хорошее настроение пассажиров.





Дарья Фомичкина, жительница Витебска:

Настроение очень новогоднее, здесь все так атмосферно, здесь все так красиво сделано. Аккуратно, удобно, конечно же, места много. Вообще, очень нравится.

Яна Бондарева, жительница Витебска:

Мне нравится. Удобно, просторно. Может, не столько много людей, но все же. Удобные сиденья.





Сергей Медведев, директор филиала «Горэлектротранс» ОАО «Витебскоблавтотранс»:

Сделали троллейбус с увеличенным автономным ходом. В принципе, «Белкоммунмаш» выпускал только электробусы, а троллейбусов на данной базе не было. Поэтому даже гордость такая у нас, что на вин-номерах данных машин стоят последние цифры 001 и 002.