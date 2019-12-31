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Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса

31 декабря 2019 13:05
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Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса-1



В первый рейс пассажиры отправились в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. «Упаковали» подарки соответственно празднику: гирляндами и мишурой. Оплата проезда 31 декабря необычная – улыбки и хорошее настроение пассажиров.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса-3



Дарья Фомичкина, жительница Витебска:
Настроение очень новогоднее, здесь все так атмосферно, здесь все так красиво сделано. Аккуратно, удобно, конечно же, места много. Вообще, очень нравится.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса-5

Яна Бондарева, жительница Витебска:
Мне нравится. Удобно, просторно. Может, не столько много людей, но все же. Удобные сиденья.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса-8



Сергей Медведев, директор филиала «Горэлектротранс» ОАО «Витебскоблавтотранс»:
Сделали троллейбус с увеличенным автономным ходом. В принципе, «Белкоммунмаш» выпускал только электробусы, а троллейбусов на данной базе не было. Поэтому даже гордость такая у нас, что на вин-номерах данных машин стоят последние цифры 001 и 002. 

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса-10

Троллейбусы-«гармошки» отечественные производители создали специально для Витебска. С учетом нынешней специфики города – здесь строят одновременно две крупные транспортные развязки. Новинки бесконтактной сети могут проехать до 20 километров.

# Общественный транспорт # общество # Яна Бондарева # Дарья Фомичкина # Сергей Медведев # Фотофакт

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