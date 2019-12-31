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Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

31 декабря 2019 09:54
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Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов подготовили немало и других сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»-1



Яркое новогоднее представление и подарки. Главная профсоюзная ёлка прошла в Минске. На сказочное шоу с его главными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой пригласили несколько сотен детей со всей Беларуси.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»-3

Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто обделён родительской лаской. Каждый из них получил немало положительных эмоций и подзарядился энергией на весь будущий год. И этой традиции уже около двух десятков лет.   

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»-6

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Дети нам напомнили о том, что не главное счастье в каких-то вещах, а важно, чтоб рядом были родные и близкие. Важно, чтоб сегодня те мечты, которые есть у детей, они сбывались, и чтоб мы, взрослые, помогали им эти мечты осуществить.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»-9


Кроме того, профсоюзы под Новый год исполнили желания финалистов спецпроекта «Мечты сбываются». Из 400 писем от детей выбрали самые оригинальные по одному из всех областей и столицы.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»-11

Среди них – мечта поработать в милиции, получить иллюстрации к собственной книге и просто получить в подарок новогоднюю ёлку.

# Новый год # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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