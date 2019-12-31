Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов подготовили немало и других сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Яркое новогоднее представление и подарки. Главная профсоюзная ёлка прошла в Минске. На сказочное шоу с его главными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой пригласили несколько сотен детей со всей Беларуси.

Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто обделён родительской лаской. Каждый из них получил немало положительных эмоций и подзарядился энергией на весь будущий год. И этой традиции уже около двух десятков лет.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Дети нам напомнили о том, что не главное счастье в каких-то вещах, а важно, чтоб рядом были родные и близкие. Важно, чтоб сегодня те мечты, которые есть у детей, они сбывались, и чтоб мы, взрослые, помогали им эти мечты осуществить.



Кроме того, профсоюзы под Новый год исполнили желания финалистов спецпроекта «Мечты сбываются». Из 400 писем от детей выбрали самые оригинальные по одному из всех областей и столицы.