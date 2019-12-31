«Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно

Минувший, уходящий и будущий годы проходят в Беларуси под знаком малой родины, напомнили в фильме «Наш 2019-ый». А это повод не только вспомнить, когда деревья были большими, но и поддержать ту землю, где появился на свет. Дубровно – город на севере Беларуси, по обе стороны Днепра. Небольшой, но с богатой и древней историей.

Николай Мартынов, директор предприятия:

Решили создать музей. Музея в городе Дубровно, вообще, не было. Но он – один из древнейших городов, поэтому я считаю, что место музею здесь должно быть.

О своей малой родине Николай Мартынов может рассказывать бесконечно... Бесконечно тепло и искренне. В этом городе он родился и вырос, в своё время покинул его. Но даже став большим человеком в бизнесе, не забыл о своей малой родине. Женщина:

Здравствуйте, спасибо, что заехали. Всё сохраняем, стараемся не растерять всё, что вы нам помогли создать. И работаем, приумножаем. Вот сейчас у нас новая выставка приехала.

Николай Мартынов:

Это важно, что мы и историю, и современность, и поддержать наших художников. Я думаю, это важно для города Дубровно и, в целом, для республики. В этом музее много личных экспонатов, которые вызывают самые тёплые воспоминания.

Николай Мартынов:

Печки были гораздо больше. У нас вся семья – 5 человек, протопить это всё, а на ней тепло до утра было. И всё готовили, и обогревала, и спали. Если простыл, на печке переспал и всё снимает.

Николай Мартынов:

Для развития и поддержания здоровья открыли с моим участием тренажёрную площадку, площадка многофункциональная: мини-футбол, волейбол, баскетбол, искусственное покрытие. О таком в своём детстве Николай Мартынов даже не мечтал. Но зато сейчас осуществил мечты многих.