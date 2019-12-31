Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

Олег Лукашенко, заместитель директора ГПО « Горремавтодор » Мингорисполкома: Горремавтодор будет работать в усиленном режиме: будет задействовано 190 уборщиков территории, 18 инженерно-технических работников, шесть единиц спецтехники. Также в местах проведения (это Октябрьская площадь) выставлено порядка 36 биотуалетов, 12 контейнеров для мусора.





Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ОГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Напоминаем, что до 7 января продлится акция под девизом: «Трезвость – норма на дорогах», направленная на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей и нетрезвых пешеходов. Если вы стали свидетелем того, что нетрезвый водитель намеревается сесть за руль, просим об этом незамедлительно сообщить по телефону 102. Также если вы видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвого пешехода, также обращайтесь в милицию.