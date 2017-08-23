Оплата через ЕРИП и электронное меню: что изменится в системе школьного питания Беларуси

Новости Беларуси. К началу нового учебного года готовятся и повара. Питание ребенка должно быть разнообразным и сбалансированным, поэтому главное внимание сегодня, конечно же, составлению ежедневного меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же в 2017 году саму систему школьного питания ожидают большие перемены: оплату обедов и завтраков привяжут к единой системе ЕРИП. А вот в Гродно пошли еще дальше: с 1 сентября несколько школ перейдет на электронное меню. Пока в качестве эксперимента. Рената Михайлова считает дни до 1 сентября – она пойдет уже во второй класс. Как и все дети, в вопросе питания девочка, конечно, отдала бы преимущество чипсам. Но мама понимает: в школе ребенок должен питаться полноценно, а не оставлять в столовой еду нетронутой. Тем более всегда можно найти компромисс: рыбу заменить на курицу, а рис на картошку.

Рената Михайлова, учащаяся средней школы № 18 Гродно:

Я не люблю есть салаты, рыбу. Я бы хотела, чтоб был выбор в столовой. Потому что когда что-то дают, мне не очень все нравится. А пока Рената рассказывает о своих вкусовых предпочтениях, ее мама Вероника оценивает еще и финансовую сторону школьного питания.

Вероника Михайлова, мама:

Нам, как родителям, было бы неплохо контролировать денежные затраты. Потому что ребенку надо было рассчитываться за питание. Ребенку могли дать денежку, а он мог попросту потерять, не донести. В отделе образования решились на эксперимент: с 1 сентября в четырех школах Гродно будет электронное меню. Родители вместе со школьниками смогут еще вечером заказывать рацион на завтра. Галина Буро, СТВ:

Для выбора меню нужен лишь доступ в интернет. Подойдет даже мобильный телефон. Достаточно зайти на специальный сайт и добавить в электронную корзину любимые блюда ребенка. Электронное меню позволит разгрузить и классных руководителей. О бесконечных сборах денег и крупных суммах в сумке можно забыть – оплата питания станет тоже электронной, через систему ЕРИП.

Андрей Семанчик, начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома:

Это будет направленно именно на то, чтобы уйти от наличных денег, сбора наличных денег. Родитель будет знать, что он оплатил питание, и что ребенок действительно кушает в школе. Вопросы школьного питания на контроле и в целом по стране. Специалисты стремятся кормить детей правильными продуктами – такими, в которых витаминов много, а соли и сахара мало.