Прямой эфир

Музыкальная капелла «Сонорус» открывает сезон концертной программой «Действие. Страсть. Иллюзия»

23 августа 2017 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Ольга Петрова, вокалистка заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус» и Ольга Полуйко, заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус».

Ольга Петрова, вокалистка заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус»:
Мы начинаем новый сезон с концерта, который называется «Действие. Страсть. Иллюзия». Это название произведения известного современного эстонского композитора Эрки - Свен Тююра, которое должно окунуть зрителя в незабываемое ощущение. Они должны ощутить, слушая эту музыку, страсть и иллюзию… Всё, что рождает музыка в душе человека.

Полная версия интервью - в видеоматериале. 

# общество # Музыкальное искусство # Фотофакт # Ольга Петрова # Ольга Полуйко

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» начал выступление в 10-ом юбилейном сезоне КХЛ
23 августа 2017 08:16

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» начал выступление в 10-ом юбилейном сезоне КХЛ

Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске
23 августа 2017 07:47

Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске

Ливни и ветер до 22 м/с: 23 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
23 августа 2017 07:10

Ливни и ветер до 22 м/с: 23 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности