Музыкальная капелла «Сонорус» открывает сезон концертной программой «Действие. Страсть. Иллюзия»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Ольга Петрова, вокалистка заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус» и Ольга Полуйко, заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус».

Ольга Петрова, вокалистка заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус»:

Мы начинаем новый сезон с концерта, который называется «Действие. Страсть. Иллюзия». Это название произведения известного современного эстонского композитора Эрки - Свен Тююра, которое должно окунуть зрителя в незабываемое ощущение. Они должны ощутить, слушая эту музыку, страсть и иллюзию… Всё, что рождает музыка в душе человека.

Полная версия интервью - в видеоматериале.