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Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска

23 августа 2017 10:58
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Новости Беларуси. Солигорская районная центральная библиотека признана лучшей в Беларуси. В конкурсе она обошла полсотни «конкурентов» и покорила жюри разнообразием проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из нашумевших – «Культурный код Солигорска».

Благодаря ему при помощи смартфона каждый может пройтись уникальными маршрутами и узнать самые интересные факты из истории города. Если после online-экскурсии появится желание совершить экскурсию вполне реальную, то гидами станут юные жители Солигорска, которые прошли специальное обучение.

Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска-1

Екатерина Вавилова, библиотекарь Солигорской районной центральной библиотеки:
Мы организуем курсы культурных навигаторов-детей. Готовим их. Мы прививаем им любовь к малой родине, рассказываем им о историческом прошлом и настоящем Солигорска, знакомим с культурными и архитектурными, природными достопримечательностями города. По сути, мы занимаемся воспитанием будущих краеведов.

И уже сегодня в библиотеке готовят новые проекты к 60-летнему юбилею города, который отметят в 2018.

В их числе интерактивная игра для молодежи. Появится и своя раскраска о Солигорске.

# общество # Библиотеки в Беларуси # Фотофакт # Екатерина Вавилова

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