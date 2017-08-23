Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска

Новости Беларуси. Солигорская районная центральная библиотека признана лучшей в Беларуси. В конкурсе она обошла полсотни «конкурентов» и покорила жюри разнообразием проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из нашумевших – «Культурный код Солигорска».

Благодаря ему при помощи смартфона каждый может пройтись уникальными маршрутами и узнать самые интересные факты из истории города. Если после online-экскурсии появится желание совершить экскурсию вполне реальную, то гидами станут юные жители Солигорска, которые прошли специальное обучение.