Секрет вечной молодости: как выглядеть моложе своих лет?

Поиском волшебной субстанции или философского камня в прежние времена занимались алхимики. Продолжительность жизни человека с ходом истории и вправду увеличилась, благодаря революциям в медицине. Теперь многие из нас с нетерпением ждут, когда в магазине появятся настоящие «эликсиры молодости». Один из таких учёные даже обещали «выпустить в свет» через 5-10 лет. Но оказалось, что подходит он не для всех.

Получается, что секрет вечной молодости всё ещё покрыт мраком неизвестности. Но есть люди, для которых время будто бы остановилось, а возраст прибавляется лишь на бумаге.

Белорусской певице Искуи Абалян в этом году исполнится 47 лет. Три года назад она родила второго ребёнка и внешне выглядит намного моложе своего возраста. Звезда эстрады отказалась от хлеба, орехов и несколько раз в жизни соблюдала японскую диету, в которой отсутствуют углеводы, алкоголь и соль.

Но если возраст «звёзд» можно узнать по Всемирной паутине, то сколько лет людям не из шоу-бизнеса обычно знает только паспорт.

По документам Ие – учёному-физику – 42 года. А рядом с дочкой её принимают за старшую сестру.

Общение со студентами помогло остановить биологические часы и Оксане. После 13 лет работы тренером по спортивной гимнастике, в 37 на пару с дочкой она поступила в университет на филолога.

Сейчас, в свои 50, Оксана выработала главное правило красоты и молодости: постоянно двигаться вперёд. Возможно, тогда возраст действительно вас не догонит.