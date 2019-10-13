Кто будет защищать БелАЭС, и как сейчас она выглядит изнутри? Экскурсия по первой в истории страны атомной электростанции

Новости Беларуси. Белорусская атомная электростанция – один из проектов, что называется, с высокой информационной активностью. Причем речь не только о внутристрановом, но и внешнем интересе. На неделе БелАЭС вновь посетили журналисты – и белорусские, и зарубежные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более 50 из 7 стран. С какими вопросами приехали СМИ? Ну, например, европейских журналистов больше интересовала безопасность станции. А наших – когда состоится физический пуск первого энергоблока?

Понятно, что это далеко не все вопросы, которые способен родить пытливый журналистский ум. Беларуси нечего скрывать. Взять литовских журналистов – страны, которая, мягко скажем, настроена скептически. Так вот уже после посещения БелАЭС они сами рассказали, что приглашение посетить станцию получили без проволочек. Другое дело, какая перед ними стояла задача. Хорошо, если не увидеть и не услышать только то, что хочется. Главное то, как все есть на самом деле. В пресс-туре на БелАЭС побывал корреспондент Дмитрий Боярович.

Стройка века. Так возведение БелАЭС прозвали с момента ее старта. И она уже подходит к завершению. На подъезде к станции виднеется белорусский флаг. Его цвета появились на первом энергоблоке. АЭС – объект стратегический, поэтому вокруг него – беспрецедентные меры безопасности. Сооружение защищают пять рядов заборов с сигнализацией и напряжением. Впрочем, снимать их запрещено.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Атомная станция защищена и с воздуха, в том числе с помощью вот этого зенитно-ракетного комплекса. Он может обнаруживать угрозу в небе в радиусе 32 километров.

Почти год на позиции находится зенитно-ракетный полк, готовый отразить любые атаки на АЭС с воздуха. Вся техника прошла боевые испытания на полигонах. В арсенале – новейший ЗРК «Тор М-2». Установка может сбить цель, которая летит на скорости 2,5 тысячи км/час.

Андрей Долбик, командир 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:

Одна машина способна уничтожить одновременно 4 воздушных цели. Четыре машины – соответственно, 16 воздушных целей одновременно с интервалом пуска ракет в 2-3 секунды.

АЭС естественно, будут защищать пожарные. Здесь дислоцируется отряд МЧС. Это 12 спецмашин, которые могут тушить любые возгорания. Одна из них подает воду со скоростью 133 литра в секунду. До любой точки АЭС в случае ЧП спасатели могут добраться за 3 минуты. В штате есть и спасатели-химики. Их костюмы, к слову, выдерживают температуру до 1000 градусов Цельсия. «Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Когда же на АЭС завезут ядерное топливо? По контракту, это должно произойти до конца года. Но точная дата неизвестна. В реактор 1-го энергоблока загрузят 163 кассеты, в каждой – 500 килограммов. В Островец их привезут из Сибири.

Василий Полюхович, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:

Согласно нашего законодательства, перевозка топлива является конфиденциальной информацией. Тем более, что топливо охраняется во время движения внутренними войсками. Так же, как и наш объект (для того, чтобы завести топливо), должен быть передан под охрану внутренних войск. И в это время он становится уже ядерным объектом, и доступ на него уже будет не столь свободен, как сейчас.

На АЭС топливо должно пройти входной контроль. Как правило, это занимает три недели. Затем его ожидают другие технологические операции. В целом, с момента завоза топлива до физического пуска станции проходит месяц.

Дмитрий Боярович:

А это нулевой километр для всей энергосистемы Беларуси. Совсем скоро отсюда АЭС начнет отдавать мегаватты своим потребителям и за рубеж.

Электроэнергию от БелАЭС планирует покупать Латвия. Среди желающих и Эстония. Впрочем, Беларусь строит АЭС для собственных нужд. Об этом заявлялось не раз. И это на четверть снизит закупки газа из России. А электричество для предприятий к 2020 году станет в полтора раза дешевле.

Геннадий Коваленко, начальник электрического цеха БелаЭС:

На данный момент три линии под напряжением – в работе. То есть мы уже работаем, как узловая подстанция. И в том числе собственные нужды станции запитаны от энергосистемы. Для проведения пуско-наладочных работ мы уже используем энергосистему.

Почти готов к запуску АЭС и турбинный цех. Сюда будет подаваться пар из реактора, и именно здесь будет вырабатываться электроэнергия. Сейчас в цеху идут мелкие работы. Все оборудование смонтировано.

Дмитрий Кривин, начальник турбинного цеха БелаЭС:

Оперативный персонал первого блока укомплектован на 100 %. Все прошли подготовку, обучение, стажировку, дублирование и допущены к самостоятельной работе.

Дмитрий Боярович:

А вот это такой большой своеобразный холодильник для всей АЭС. Брызгальные бассейны охлаждают оборудование энергоблоков станции, не позволяя ему перегреваться. Вода, которая находится здесь, обновляется каждые 8 суток.

Бетонные резервуары длиной 120 метров полностью заполнены. Вода, если говорить просто, отводит тепло от реактора. Сейчас здесь наносят финишный слой краски. А технически все системы готовы к физическому пуску станции.

Дмитрий Боярович:

Ну и, конечно, Островец. Еще 7 лет назад в городе не было даже светофоров – в них просто не было необходимости. Сегодня в райцентре живет 12 тысяч человек. Это половина населения района. За это время в городе появились три новых микрорайона. Новые школа и гимназия, детские сады и даже футбольный стадион. К 2020-му здесь построят клинику, а точнее – лечебно-диагностический межрегиональный центр.