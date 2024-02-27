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Операция малотравматична и без швов. Офтальмолог о замене хрусталика

27 февраля 2024 09:12
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Забудьте о проблемах со зрением. Избавиться от катаракты можно с помощью хирургического вмешательства.

Операция малотравматична и без швов. Офтальмолог о замене хрусталика-1

Алеся Ржеусская, врач-офтальмолог:
Перед операцией по замене хрусталика необходимо пройти полное офтальмологическое обследование. Оно включает в себя проверку остроты зрения, измерение внутриглазного давления, измерение всех оптических параметров глаза. Сама операция малотравматична. Мы оперируем через прокол в 2,2 миллиметра, швы никакие после операции не накладываются. Искусственный хрусталик имплантируется в глаз через тот же прокол. У нас есть специальная система доставки – инжекторы. И линзочка потом уже в глазу разворачивается самостоятельно.

Оптимального хрусталика нет, он подбирается индивидуально, учитываются пожелания пациентов: как он хочет видеть после операции, будет ли носить очки или полностью откажется от них.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Яна Галуза

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