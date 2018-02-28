1 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются сильные метели

Новости Беларуси. 1 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации Белгидромета, в четверг на большей части страны ожидается метель. Утром и днем на юго-востоке страны прогнозируется сильный снег, на дорогах – снежные заносы, на отдельных участках – гололедица.
В Минске ожидается метель, на юго-западе страны утром и днем прогнозируется сильный снег.
Температура ночью составит от -13 до -18°С, по северной части страны при прояснениях до -21°С. Днем прогнозируется до -8..-14°С. Ветер порывистый, восточный, северо-восточный.
«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут» (читать далее).