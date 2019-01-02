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Принцип финансирования школ меняется в Беларуси. Рассказываем подробности

02 января 2019 16:13
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Новости Беларуси. Чем больше учащихся, тем больше денег. В Беларуси меняется принцип финансирования школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей.

Принцип финансирования школ меняется в Беларуси. Рассказываем подробности-1

Новый метод ставит учебные заведения в равные условия, обеспечит прозрачность в планировании расходов на образование. Кроме того, руководителям учреждений предоставляется право самостоятельно формировать штатное расписание, сэкономленные деньги направлять на повышение зарплат, улучшение материальной базы.

Принцип финансирования школ меняется в Беларуси. Рассказываем подробности-4

Новый метод финансирования был опробован в работе некоторых школ страны и подтвердил свою эффективность. Что касается дошкольных учреждений, то такая система еще тестируется.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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