Принцип финансирования школ меняется в Беларуси. Рассказываем подробности
Новости Беларуси. Чем больше учащихся, тем больше денег. В Беларуси меняется принцип финансирования школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей.
Новый метод ставит учебные заведения в равные условия, обеспечит прозрачность в планировании расходов на образование. Кроме того, руководителям учреждений предоставляется право самостоятельно формировать штатное расписание, сэкономленные деньги направлять на повышение зарплат, улучшение материальной базы.
Новый метод финансирования был опробован в работе некоторых школ страны и подтвердил свою эффективность. Что касается дошкольных учреждений, то такая система еще тестируется.