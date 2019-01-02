Принцип финансирования школ меняется в Беларуси. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Чем больше учащихся, тем больше денег. В Беларуси меняется принцип финансирования школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей.