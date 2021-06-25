«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста

Новости Беларуси. Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая белорусов и россиян. Это 25 июня подчеркнули представители Гомельской и Брянской областей во время международного телемоста, посвященного фестивалю «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом прочном историческом фундаменте в ХХ веке строится успешное стратегическое сотрудничество. Россия – основной внешнеторговый партнер Гомельской области: на ее долю приходится более 60 % товарооборота белорусского региона. В свою очередь равные права граждан Союзного государства на медицинское обслуживание только за 2020 год позволило получить в Гомеле качественные услуги более чем 15 тысячам россиян. Международный фестиваль «Славянское единство», который появился более полувека назад и больше известен под народным названием «Три сестры», хоть и изменился с годами, но и сегодня остается актуальным, а это лишнее подтверждение стремлению навстречу наших славянских народов.

Виталий Гарбузов, участник телемоста:

Конечно, жаль, что мероприятие прошло в онлайн-формате, потому что, конечно, живое общение ничего не заменит. Телемост и сети социальные. Хотелось бы, чтобы, может быть, в следующем году возродилась эта традиция.

Снежана Клименок, участница телемоста:

Брянск, казалось бы, находится очень близко, но с учетом пандемии мы не можем приехать друг к другу в гости, мы не можем передать те эмоции, которые накопились у нас за долгое время, но когда есть телемост, когда есть возможность хотя бы друг другу помахать именно не один на один, а большой компанией – это очень приятно и очень радостно.