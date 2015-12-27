«Оно не имеет размера, оно имеет качество»: верят ли белорусские знаменитости в чудеса

В канун Нового года атмосфера чего-то радостного и чудесного наполняет сердца даже заядлых скептиков. Белорусские звезды поделились своими новогодними историями.

Андрей Карако, актер:

Какая-то история, какое-то таинство, которое тянется за нами из детства. Поэтому чудеса бывают разными. Потому даже маленькое какое-то чудо все равно чудо. Не обязательно оно должно быть громадным. Оно не имеет размера, оно имеет качество. То есть оно либо есть, либо его нет. Но оно происходит в любом случае с любым человеком.

Я помню подарок. Мечтал о кубике Рубика. Для меня это был подарок, который, казалось, что если у меня будит кубик Рубика, это будет самое большое счастье. И родители на тот момент изыскали возможность из Венгрии. Но я его нашел до и подумал, что сейчас попробую. Но потом я понял, что сдвинулись кубики. И сколько ни пытался, пришлось положить. Поэтому был немножечко наказан за то, что полез туда, куда не положено.

Юлия Гилевич, дизайнер:

В таком немаленьком возрасте я верю в чудеса, потому что они со мной случаются практически перед каждым Новым годом. В основном чудесные встречи, назовем это так. И, конечно, не перестаю верить в маленькие чудеса, которые случаются под Новый год в виде подарков под подушкой.

Любовь Черкашина, гимнастка, призер Олимпийских игр 2012 года:

Много-много лет для меня лично давно мне казалось, что все-таки нет чудес, все очень рационально, под елку мама с папой всегда подарки прятали, создавая вот это ощущение чуда. А потом жизнь доказала, что чудеса случаются. Для меня одно из чудес – Олимпийские игры, моя бронзовая медаль, в которую, наверное, было очень сложно поверить. При всей той работе, которая вкладывалась. Но чудо свершилось. Для меня это чудо. Если говорить о каких-то новогодних чудесах, потому что в декабре и январе какие-то магические дни наступают, когда хочется обязательно верить, что что-то будет не так: и елка зеленее, и мандарины вкуснее. Но тут тоже судьба за меня распорядилась, меня мама родила недалеко от Нового года, поэтому я думаю, что для меня декабрь – месяц чудесный. Подарки начинаются с 23 декабря. И вечные чудеса продолжаются до 7 января.

Виктория Макаревич, солистка группы «Топлесс»:

Чудеса там, где в них верят. Конечно же, я верю в чудеса, с самого детства я верила в сюрпризы, какие-то невероятные, в Деда Мороза. Поэтому самое волшебное, что было, с ранних лет меня приучили родители, что 31 декабря я сидела у дверей и слушала, идет ли Дед Мороз, смотрела в окна. Потом, конечно же, я отвлекалась на пару минут, и в этот момент был звонок в дверь, я всегда летела, встречала этого Деда Мороза, который уже улетел. Эти подарки, пакеты. Это была моя самая большая радость. И, скажу честно, я до сих пор верю в этого Деда Мороза, он у меня персональный. И в этот Новый год я получила свой самый заветный подарок, о котором давно мечтала. Хвастаться или нет, я не знаю. Это шуба.

Ольга Сансевич, солистка группы «Топлесс»:

Канун Нового года, Рождества для меня это время чудес. Со мной очень много было случаев в жизни, которые я могу назвать действительно чудом. Чудеса случаются. Нужно в это поверить.

Загадывая желание под бой курантов, важно просто по-детски поверить в чудо. И тогда любая сказка может стать реальностью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.