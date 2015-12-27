Сюжет «Золушка»: чем привлекает история серой мышки и прекрасного принца разные поколения

Она не обладает ни яркой внешностью, ни какими-то особыми талантами. Ее жизнь скучна и блестящая карьера вряд ли светит. Он, напротив, красив, богат, успешен и влюблен в нее.

Различные вариации сюжета «Золушка», которая считается самой популярной историей в мире, зачастую становятся бестселлерами. В чем же популярность этого сюжета и чем история серой мышки и прекрасного принца так нас привлекает?

Елена Тарасевич, психотерапевт высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук:

Я думаю, что для каждой девушки образ достижения ее второй половинки является ее смыслом жизни, начиная с самого детства, когда девочка играет в куклы и представляет, как эта кукла заболела, выздоровела, вышла замуж, родила детей. И, конечно, для каждой девушки образ достижения своего принца в будущем является вот такой, как в сказке. Потому что человеку всегда свойственно верить в сказку и в сказку с хорошим концом.

«50 оттенков серого» можно назвать самой популярной книгой второго десятилетия XXI века. Более 100 млн экземпляров уже разлетелось по миру. В основу лег все тот же сюжет «Золушка». Вот она – причина книги, написанной бедным языком и лишенной захватывающего сюжета.

Психологи уверяют: популярность книги отчасти и в том, что главную героиню (Анастэйшу) автор не наделил никакими яркими чертами. На ее месте любая читательница легко представит себя, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Тарасевич, психотерапевт высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук:

Хотя в песне поется, что белых коней и принцев на всех, к сожалению, не хватает, но каждая девушка верит в это чудо из чудес, что на ее жизненном пути встретится человек, который сделает ее счастливой, сделает, возможно, ее богатой. Но самое важное, чтобы у человека было счастье, и чтобы он в это верил.

А между тем идеализация не так безобидна как кажется. Погоня за идеалом чревата разочарованием. Людей без недостатков не существует. И с этим нужно смириться и научиться любить и принимать друг друга такими, какие мы есть.