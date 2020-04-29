Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает

Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К берегу зверек выплывает из труб под мостом на улице Парниковой. Социальная дистанция животное не беспокоит: оно настолько занято, что, похоже, не обращает никакого внимания на людей.

Медлительная на суше, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет, питается в основном водной растительностью. Как раз сейчас у них наступает период размножения.