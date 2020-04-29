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Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает

29 апреля 2020 20:21
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Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает-1

К берегу зверек выплывает из труб под мостом на улице Парниковой. Социальная дистанция животное не беспокоит: оно настолько занято, что, похоже, не обращает никакого внимания на людей.

Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает-4

Медлительная на суше, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет, питается в основном водной растительностью. Как раз сейчас у них наступает период размножения.

Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает-7

Это животное было завезено в СССР из Северной Америки ради ценного меха и активно расплодилось в водоемах Беларуси, предпочитая мелководье и берега, покрытые густой растительностью.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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