Онлайн-ресурсы и различные кружки. Как найти вторую половинку тем, кому за 50

Даже если вам 50 с хвостиком, стать героями «лав стори» отнюдь не поздно. Было бы желание. А оно у зрелых личностей зачастую имеется, но мнимое общественное осуждение пресекает его на корню. На помощь приходят психологи.

Марина Прохорова, психолог:

Такое случается, что к этому возрасту часто люди остаются одиноки по разным причинам – это либо уход из семьи, либо уход из жизни партнера, спутника жизни, поэтому это не вердикт. В этом возрасте человек продолжает жизнь и ему, естественно, хочется найти свое счастье. Люди различных возрастов могут перенести как свою профессиональную деятельность, так и личную жизнь, общение в онлайн-формат.

Одиночество в сети – вещь философская. Не попасться в «лапы» любви во всемирной паутине, все же маловероятно. А запустить свой «мир онлайн» поможет младшее поколение, которое, мы уверены, поддержит ваше желание снова почувствовать вкус жизни. Марина Прохорова:

На самом деле дети могут преследовать и вторичную выгоду. Дети могут испытывать чувство долга в этом случае, испытывать чувство вины, что они недостаточно проводят время со своими родителями, поэтому логичным выходом из этой ситуации будет попытка детей познакомить родителя с онлайн-ресурсами для знакомства и общения.

И кто знает, может, человек по ту сторону экрана живет по ту сторону океана. Изучение новой культуры и традиций, к слову, способно перерасти в новое увлекательное хобби. А если выглянуть из окна браузера, то шанс встретить свою вторую половинку увеличивается в разы.

Марина Прохорова:

Есть различные кружки по интересам, те же экскурсии по Беларуси, какие-то велотуры, йога-кэмпы. Мир находится за пределами этих стен, он очень интересный, красочный и разнообразный, может много чего подарить, если рискнуть, если познакомиться с ним ближе.