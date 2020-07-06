Главный учёный секретарь НАН Беларуси: мы работаем на экономику страны

Новости Беларуси. Главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец рассказал, чего добились белорусские ученые, какие направления создали и чего хотят добиться. Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

В первую очередь мы просто не можем не констатировать тот факт, что сегодня Беларусь – это состоявшееся независимое социально ориентированное государство. Мы смогли сохранить все самое лучшее, что было еще в советское время, и приумножить, сдвинуться вперед. Сегодня никто не может отрицать, что уровень нашего образования является не просто высоким, но конкурентоспособным на мировом уровне. Сегодня наши выпускники востребованы как в стране, так и за рубежом.

Безусловно, это хороший фундамент для науки. Сегодня без развития науки развитие экономики любой страны не видится возможным. Мы смогли не только приумножить те школы классические, которые у нас были созданы (по оптике, по лазерной физике), но и создать новые направления – биотехнологии, которыми мы уже можем гордиться, информационные технологии, создание новых суперкомпьютерных вычислительных систем, освоение космоса, освоение полярных районов Земли, новые материалы и многие другие. Это говорит о том, что наша страна является современной, динамично развивающейся, и мы можем сказать, что мы идем уверенным шагом вперед.

Только тот факт, что сегодня мы сотрудничаем с учеными более чем из 100 стран мира, среди которых и ведущие державы – Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты, страны Западной Европы, Сингапур – уже говорит о том, что нас признают, белорусскую науку видят и с нами активно работают. Я бы хотел отметить, что белорусские ученые работают не только по фундаментальным направлениям (создание квантовых компьютеров, разработка новых средств лечения, доставки лекарственных препаратов, создание принципиально новых материалов, так называемых метаматериалов, по целому ряду других направлений). Но мы работаем на экономику страны.