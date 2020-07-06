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Александр Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью

06 июля 2020 09:04
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Новости Беларуси. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война.  

Президент отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава государства.  

Александр Лукашенко
Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться.  

В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.     

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

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