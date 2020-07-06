Прямой эфир

В Беларуси растёт число случаев гибели на воде

06 июля 2020 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После продолжительных выходных спасатели уточняют печальную статистику. В Беларуси отмечен рост гибели людей на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт число случаев гибели на воде-1

Известно, что с начала 2019 года зарегистрировано около 200 смертей. Главная причина трагедий – беспечность людей: купание в опасных местах, часто нетрезвыми. Впереди у нас Купальская ночь. Чтобы не утонуть, необходимо строго соблюдать правила безопасности.

# Утопления # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я могу спокойно спуститься в воду без проблем и посторонней помощи». Показываем первый инклюзивный пляж на Заславском водохранилище
06 июля 2020 08:16

«Я могу спокойно спуститься в воду без проблем и посторонней помощи». Показываем первый инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

В Беларуси проходит ЦТ по иностранным языкам
06 июля 2020 07:42

В Беларуси проходит ЦТ по иностранным языкам

«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского
06 июля 2020 06:47

«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского