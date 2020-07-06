В Беларуси растёт число случаев гибели на воде

Новости Беларуси. После продолжительных выходных спасатели уточняют печальную статистику. В Беларуси отмечен рост гибели людей на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что с начала 2019 года зарегистрировано около 200 смертей. Главная причина трагедий – беспечность людей: купание в опасных местах, часто нетрезвыми. Впереди у нас Купальская ночь. Чтобы не утонуть, необходимо строго соблюдать правила безопасности.