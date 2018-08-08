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Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование

08 августа 2018 06:59
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Новости Беларуси. Белорусские поезда к Европейским играм оснастят уникальным техническим решением. Инновационное оборудование от компании Velcom обеспечит составы беспроводной сетью и бесперебойным сигналом 3G-интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-1

Речь идет о поездах бизнес-класса региональных линий. В перспективе нововведение появится и в городских электричках. Сегодня же новинку опробовали в действии: Дмитрий Боярович прокатился от Минска до Бобруйска.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-4

Поезд в будущее – так можно назвать состав Минск–Гомель с инновационным решением внутри. Беспроводной модем и антенны от оператора Velcom обеспечивает бесплатный Wi-Fi для каждого пассажира, а также стабильный интернет и мобильную связь.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-7

Алексей Гапеенко, начальник отдела локальных решений компании Velcom:
Согласно нашим ранее проведенным драйв-тестам, конкретно по этому направлению – Минск–Гомель – невозможно было проехать, чтобы у вас не прервалась связь. С установкой этой системы разрывы практически прекратились.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-10

Сейчас ведется работа по внедрению разработки в другие поезда. А также спортивные площадки, на которых будут проходить соревнования во время Европейских игр, автомагистрали, погранпереходы. Вдоль железных дорог планируется возвести базовые станции, расширяющие покрытие сигналом.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-13

Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети компании Velcom:
Эта услуга – Wi-Fi в поездах – будет предоставлена для клиента любого оператора. Решение является уникальным для Беларуси, поскольку никогда не применялось.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-16

Инновация от Velcom позволит оптимизировать технологии и сервисы БелЖД. Например, устройства контроля посадки пассажиров, продажу билетов через интернет и безналичные расчеты в поездах.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-19

Александр Сырцов, заместитель начальника отдела пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Практически все поезда межрегиональных и международных линий оснащены банковскими платежными терминалами. Но в настоящее время есть участки, на которых из-за отсутствия устойчивой связи рассчитаться карточкой невозможно. В работе с мобильными операторами данные так называемые «темные» участки будут ликвидированы.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-22

Оснащение поездов качественной связью – один из проектов, которые компания Velcom реализует как официальный оператор связи II Европейских игр. Задача Velcom – сделать их комфортнее.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-25

Максим Кошкалда, менеджер по маркетингу дирекции II Европейских игр:
Вторые Европейские игры являются незаменимой великолепной огромной площадкой для страны и для компаний в этой стране, для того, чтобы показать те возможности, современные наработки, лучшие технологии.

Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование-28

Дмитрий Боярович, СТВ:
Инновационным оборудованием до Европейских игр оснастят еще 17 поездов региональных линий бизнес-класса. А в перспективе Wi-Fi и улучшенный сигнал 3G появятся и в городских электричках.

# Реклама # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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