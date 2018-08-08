Бесплатный Wi-Fi и стабильная связь: Velcom устанавливает в поездах бизнес-класса региональных линий новое оборудование

Новости Беларуси. Белорусские поезда к Европейским играм оснастят уникальным техническим решением. Инновационное оборудование от компании Velcom обеспечит составы беспроводной сетью и бесперебойным сигналом 3G-интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о поездах бизнес-класса региональных линий. В перспективе нововведение появится и в городских электричках. Сегодня же новинку опробовали в действии: Дмитрий Боярович прокатился от Минска до Бобруйска.

Поезд в будущее – так можно назвать состав Минск–Гомель с инновационным решением внутри. Беспроводной модем и антенны от оператора Velcom обеспечивает бесплатный Wi-Fi для каждого пассажира, а также стабильный интернет и мобильную связь.

Алексей Гапеенко, начальник отдела локальных решений компании Velcom:

Согласно нашим ранее проведенным драйв-тестам, конкретно по этому направлению – Минск–Гомель – невозможно было проехать, чтобы у вас не прервалась связь. С установкой этой системы разрывы практически прекратились.

Сейчас ведется работа по внедрению разработки в другие поезда. А также спортивные площадки, на которых будут проходить соревнования во время Европейских игр, автомагистрали, погранпереходы. Вдоль железных дорог планируется возвести базовые станции, расширяющие покрытие сигналом.

Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети компании Velcom:

Эта услуга – Wi-Fi в поездах – будет предоставлена для клиента любого оператора. Решение является уникальным для Беларуси, поскольку никогда не применялось.

Инновация от Velcom позволит оптимизировать технологии и сервисы БелЖД. Например, устройства контроля посадки пассажиров, продажу билетов через интернет и безналичные расчеты в поездах.

Александр Сырцов, заместитель начальника отдела пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Практически все поезда межрегиональных и международных линий оснащены банковскими платежными терминалами. Но в настоящее время есть участки, на которых из-за отсутствия устойчивой связи рассчитаться карточкой невозможно. В работе с мобильными операторами данные так называемые «темные» участки будут ликвидированы.

Оснащение поездов качественной связью – один из проектов, которые компания Velcom реализует как официальный оператор связи II Европейских игр. Задача Velcom – сделать их комфортнее.

Максим Кошкалда, менеджер по маркетингу дирекции II Европейских игр:

Вторые Европейские игры являются незаменимой великолепной огромной площадкой для страны и для компаний в этой стране, для того, чтобы показать те возможности, современные наработки, лучшие технологии.