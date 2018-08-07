Современный и многофункциональный парк появится на улице Максима Танка

По задумке архитекторов, территорию разделят на тематические зоны. Кстати, не стандартные. Ближе к супермаркету появится зона отдыха. Здесь установят новые лавочки, а также точки с едой и безалкогольными напитками. Ближе к улице Кальварийской разместят щитовые конструкции с картинами и плакатами.

Также установят лавочки или лежаки с бесплатным вайфаем. Ещё появятся тренажёры и зона для выгула собак со специальными снарядами для животных. Проект разработают к весне 2019 года. Сначала его согласуют с местными жителями и только потом приступят к строительству.