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Современный и многофункциональный парк появится на улице Максима Танка

07 августа 2018 18:32
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Новости Беларуси. Зелёная зона на улице Танка станет современным и многофункциональным парком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современный и многофункциональный парк появится на улице Максима Танка-1

По задумке архитекторов, территорию разделят на тематические зоны. Кстати, не стандартные. Ближе к супермаркету появится зона отдыха. Здесь установят новые лавочки, а также точки с едой и безалкогольными напитками. Ближе к улице Кальварийской разместят щитовые конструкции с картинами и плакатами.

Современный и многофункциональный парк появится на улице Максима Танка-4

Также установят лавочки или лежаки с бесплатным вайфаем. Ещё появятся тренажёры и зона для выгула собак со специальными снарядами для животных. Проект разработают к весне 2019 года. Сначала его согласуют с местными жителями и только потом приступят к строительству.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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