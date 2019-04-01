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Онлайн-казино легализовали в Беларуси с 1 апреля

01 апреля 2019 08:10
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Новости Беларуси. В стране легализованы онлайн-казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Онлайн-казино легализовали в Беларуси с 1 апреля-1

1 апреля в силу вступил соответствующий Указ Президента. Отныне организовать игорный бизнес в сети можно, получив лицензию и положив гарантийный депозит на специальный счет в банке. Он создается для выплаты выигрышей в случае, если казино окажется финансово несостоятельным.   

Онлайн-казино легализовали в Беларуси с 1 апреля-4

Онлайн-казино также обязали предоставлять удаленный доступ налоговым органам. Они будут подключаться к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

Онлайн-казино легализовали в Беларуси с 1 апреля-7

Казино также обязаны увеличить возраст своих игроков. Теперь к азартным играм будут допускать только с 21-го года.

# Казино # общество # Фотофакт

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