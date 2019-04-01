Онлайн-казино легализовали в Беларуси с 1 апреля

Новости Беларуси. В стране легализованы онлайн-казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 апреля в силу вступил соответствующий Указ Президента. Отныне организовать игорный бизнес в сети можно, получив лицензию и положив гарантийный депозит на специальный счет в банке. Он создается для выплаты выигрышей в случае, если казино окажется финансово несостоятельным.

Онлайн-казино также обязали предоставлять удаленный доступ налоговым органам. Они будут подключаться к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.