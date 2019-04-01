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«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт

01 апреля 2019 07:30
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Новости Беларуси. На автодороге М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации проведут ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-1

В последний раз ее ремонтировали более 10-ти лет назад, и трасса требует обновления. Также к концу года приступят к ремонту магистрали М7 Минск – Вильнюс с реконструкцией пункта пропуска «Каменный Лог».      

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-4

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-6



Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:   
Мы планируем и ведем сейчас работу, чтобы запустить проект по реконструкции дороги М7. Это еще один коридор на западное направление. Мы завершим М6 и М7, и транзитные возможности станут куда более привлекательными. Также в наших планах реконструкция автомобильной дороги М3, активно разрабатываем проектно-сметную документацию.      

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-8

Нуждаются в обновлении и некоторые мосты. Всего для ремонта определили 31 путепровод. Европейский банк реконструкции и развития выделил на ремонт этих объектов 106 миллионов евро.      

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-11

«Транзитные возможности станут более привлекательными». На автодорогах М1, М7 и М3 планируют провести ремонт-13

# Автодороги Беларуси # общество # Алексей Авраменко # Фотофакт

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