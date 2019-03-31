«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе

Новости Беларуси. Результат на зависть соседям, но этот вопрос решаем. «Евроопт» подводит итоги эксперимента: год назад торговой сети передали на комплексное обслуживание Оршанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ритейлер взял на себя обязательство – обеспечить в регионе торговлю на селе по городским стандартам и по ассортименту, и по ценам. Недавние опросы жителей Оршанского района показывают, что эксперимент прошел удачно. Другое дело, что теперь уже покупатели из соседних районов хотят такого же современного торгового сервиса.

Кроме того, «Евроопт» приносит в ВВП страны уже более 1 %, в сети работают около 40 тысяч человек, а значит, финансовые возможности позволят ритейлеру зайти в любой регион. Ведь бизнес на селе приносит минимальный доход, да и то – это в лучшем случае. В самой сети отвечают, что магазины в деревне на самом деле могут быть даже прибыльнее городских при тех же ценах и ассортименте. Как так? Ответ – в репортаже.

В Старом Хороброво сплошь девушки – «по крайней мере, в душе» – улыбаются местные пенсионерки. Визит парней на белоснежном новом автомобиле для них – событие особое. Правда, при всей своей статности телеоператор с японской камерой слишком быстро уступил звание первого парня на деревне водителю японского грузовика.

Зою Владимировну здесь почему-то называют Куколкой. Но знакомиться местная кокетка отказалась – имя, как всегда, «сдала» подруга. А вот рассказать о том, что значит для деревни автолавка – это пожалуйста. «Евроопт» в Старом Хороброво – это и товар на любой вкус, и последние модные тенденции узнают тоже здесь.

Все покупаем, что нам надо.

Валентина Трушко:

Там тебе что подадут – жди. Здесь – пожалуйста, что хочу – выберу. А у пенсионерок есть скидочная карта «Е-плюс» – к цивилизации нужно было привыкнуть, конечно. А еще «Евроопт» – это шанс побыть телезвездой. Либо дождаться победы в «Удачу в придачу!», либо встретить съемочную группу в своем магазине.

Это уже Зубово того же Оршанского района. Здесь встречаем даже гостей из России.

Наталья Филиппович:

У меня здесь живет мама, мы приехали в гости. Магазин у вас прекрасный.

Или вот еще один «Е-плюс»: раньше местные белокурые хозяйки покупали обычные макароны. Сейчас берут только спагетти.

Татьяна Мильяченко:

Демократичные цены для наших зарплат. Естественно, что в сельской местности невысокие зарплаты, поэтому это для нас как палочка-выручалочка. И в город не надо ехать. Причем в «Евроопте» кассиры помогают даже детям, чьи мамы стесняются телекамер. А вот в Яковлевичах мужчины смело демонстрируют: здесь берем только сок, и вообще – за здоровый образ жизни.

Причем в магазин в Оршанском районе приезжают даже из соседних районов. Семья Савченко, например, из Шкловского, до их деревни Пронцевка – 6 километров. Но разве это расстояние для настоящего мужчины? А то, что мужчина настоящий, подтверждает ответ на вопрос: «Кто чаще платит в магазине?»

Эдуард Савченко:

В основном я, чем супруга. Потому что в основном я заезжаю в магазин, и всегда знаю заранее, что приобрести надо.

В Оршанский район соседи ездят уже год. С тех пор, как в регионе начался эксперимент – «Евроопт» принял на себя комплексное обслуживание района. Райпо, у которого здесь были финансовые проблемы, передало сети 33 сельских магазина и 14 маршрутов автолавок. Конечно, хватало скептиков: либо не смогут, говорили они, либо цены вырастут, говорили они. Но торговые объекты ритейлер привел в порядок за месяц. И открыл их с точно такими же ценами, как в городе.

Владлен Атрошкин, операционный директор торговой сети «Евроопт»:

При этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1 %, в то время как в целом сеть «Евроопт» имеет рентабельность по чистой прибыли 0,5 %. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе.

«Евроопт» доказал, что точно такие же магазины, как в городе, могут быть на селе – с дисконтными программами, ценами, не выросшими на треть, и доступом к «Удаче в придачу!» По данным Института социологии Национальной академии наук 96 % жителей Оршанского района считают магазины «Евроопт» лучше тех, что работали в их деревнях раньше. Вопрос: почему это нельзя сделать в других районах?

Собственно, вот и другой район – соседний Горецкий, деревня Маслаки. Такая же картина на селе в Дубровенском, Толочинском, Лиозненском и Сенненском районах. Кажется, даже дети слегка грустят, что Бонстиков им не достанется. У взрослых, конечно, другие заботы, но в целом с детьми они согласны.

Тамара Иколенко:

В «Евроопте» лучше всегда. И всегда стараемся ездить в Горки или в Яковлевичи закупать продукты.

Или вот Шкловский район, который удивляет парадоксом: пакет из «Евроопта» есть, а самого «Евроопта» – нет. Как так? Оказывается, местные активистки ездят закупаться аж в областной центр!

Из Могилева только что, молочка закупила в «Евроопте».

Конечно, мы только «за», люди «за». Это прекрасно будет, если «Евроопт» у нас откроется, это будет очень хорошо. Понять этих леди несложно. Вот местный магазин с графиком работы с 10:00 до 14:00. Да, аргумент, мол, торговля на селе в большинстве убыточна, принимается. Но у «Евроопта» же в Орше получилось. Работает неизменное правило: одиночные магазины убыточны. У того же «Евроопта» в деревнях других районов 120 одиночных магазинов. Но оптимизация расходов по доставке товаров в одном регионе на примере Оршанского района позволяет работать прибыльно при тех же ценах, которые существуют в сети «Евроопт» в городах.

Сеть готова идти дальше. Но порой владельцы даже к самому печальному магазину, несущему убытки, относятся как к стратегическому объекту: ни шагу назад, позади – райцентр! А платят за это все люди, наматывающие километраж в соседний Оршанский район.

А ведь «Евроопт» уже сейчас готов принять на комплексное обслуживание любой район страны, где потребкооперация заканчивает торговую деятельность. Что предлагается? Существующие стационарные магазины в крупных деревнях вновь будут открыты под новым брендом. А там, где жителей поменьше, людей обслужат автолавки «Евроопт» – то есть торговым сервисом будет охвачен каждый населенный пункт.

Владлен Атрошкин:

«Евроопт» готов строить торговые объекты во всех деревнях с населением от 400 жителей при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района – с целью, конечно же, оптимизации логистики. Цель нашей компании – дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис.