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«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе

31 марта 2019 21:50
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Новости Беларуси. Результат на зависть соседям, но этот вопрос решаем. «Евроопт» подводит итоги эксперимента: год назад торговой сети передали на комплексное обслуживание Оршанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ритейлер взял на себя обязательство – обеспечить в регионе торговлю на селе по городским стандартам и по ассортименту, и по ценам. Недавние опросы жителей Оршанского района показывают, что эксперимент прошел удачно. Другое дело, что теперь уже покупатели из соседних районов хотят такого же современного торгового сервиса.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-1

Кроме того, «Евроопт» приносит в ВВП страны уже более 1 %, в сети работают около 40 тысяч человек, а значит, финансовые возможности позволят ритейлеру зайти в любой регион. Ведь бизнес на селе приносит минимальный доход, да и то – это в лучшем случае.

В самой сети отвечают, что магазины в деревне на самом деле могут быть даже прибыльнее городских при тех же ценах и ассортименте. Как так? Ответ – в репортаже.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-3

В Старом Хороброво сплошь девушки – «по крайней мере, в душе» – улыбаются местные пенсионерки. Визит парней на белоснежном новом автомобиле для них – событие особое. Правда, при всей своей статности телеоператор с японской камерой слишком быстро уступил звание первого парня на деревне водителю японского грузовика. 

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-5

Зою Владимировну здесь почему-то называют Куколкой. Но знакомиться местная кокетка отказалась – имя, как всегда, «сдала» подруга. А вот рассказать о том, что значит для деревни автолавка – это пожалуйста. «Евроопт» в Старом Хороброво – это и товар на любой вкус, и последние модные тенденции узнают тоже здесь. 

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-7

Все покупаем, что нам надо.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-9

Валентина Трушко: 
Там тебе что подадут – жди. Здесь – пожалуйста, что хочу – выберу.

А у пенсионерок есть скидочная карта «Е-плюс» – к цивилизации нужно было привыкнуть, конечно. А еще «Евроопт» – это шанс побыть телезвездой. Либо дождаться победы в «Удачу в придачу!», либо встретить съемочную группу в своем магазине.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-11

Это уже Зубово того же Оршанского района. Здесь встречаем даже гостей из России.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-13

Наталья Филиппович: 
У меня здесь живет мама, мы приехали в гости. Магазин у вас прекрасный.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-15

Или вот еще один «Е-плюс»: раньше местные белокурые хозяйки покупали обычные макароны. Сейчас берут только спагетти.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-17

Татьяна Мильяченко: 
Демократичные цены для наших зарплат. Естественно, что в сельской местности невысокие зарплаты, поэтому это для нас как палочка-выручалочка. И в город не надо ехать.

Причем в «Евроопте» кассиры помогают даже детям, чьи мамы стесняются телекамер. А вот в Яковлевичах мужчины смело демонстрируют: здесь берем только сок, и вообще – за здоровый образ жизни.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-19

Причем в магазин в Оршанском районе приезжают даже из соседних районов. Семья Савченко, например, из Шкловского, до их деревни Пронцевка – 6 километров. Но разве это расстояние для настоящего мужчины? А то, что мужчина настоящий, подтверждает ответ на вопрос: «Кто чаще платит в магазине?»

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-21

Эдуард Савченко:
В основном я, чем супруга. Потому что в основном я заезжаю в магазин, и всегда знаю заранее, что приобрести надо.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-23

В Оршанский район соседи ездят уже год. С тех пор, как в регионе начался эксперимент – «Евроопт» принял на себя комплексное обслуживание района. Райпо, у которого здесь были финансовые проблемы, передало сети 33 сельских магазина и 14 маршрутов автолавок. Конечно, хватало скептиков: либо не смогут, говорили они, либо цены вырастут, говорили они. Но торговые объекты ритейлер привел в порядок за месяц. И открыл их с точно такими же ценами, как в городе.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-25

Владлен Атрошкин, операционный директор торговой сети «Евроопт»:
При этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1 %, в то время как в целом сеть «Евроопт» имеет рентабельность по чистой прибыли 0,5 %. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-27

«Евроопт» доказал, что точно такие же магазины, как в городе, могут быть на селе – с дисконтными программами, ценами, не выросшими на треть, и доступом к «Удаче в придачу!» По данным Института социологии Национальной академии наук 96 % жителей Оршанского района считают магазины «Евроопт» лучше тех, что работали в их деревнях раньше. Вопрос: почему это нельзя сделать в других районах?

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-29

Собственно, вот и другой район – соседний Горецкий, деревня Маслаки. Такая же картина на селе в Дубровенском, Толочинском, Лиозненском и Сенненском районах. Кажется, даже дети слегка грустят, что Бонстиков им не достанется. У взрослых, конечно, другие заботы, но в целом с детьми они согласны. 

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-31

Тамара Иколенко:
В «Евроопте» лучше всегда. И всегда стараемся ездить в Горки или в Яковлевичи закупать продукты.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-33

Или вот Шкловский район, который удивляет парадоксом: пакет из «Евроопта» есть, а самого «Евроопта» – нет. Как так? Оказывается, местные активистки ездят закупаться аж в областной центр!

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-35

Из Могилева только что, молочка закупила в «Евроопте».

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-37

Конечно, мы только «за», люди «за». Это прекрасно будет, если «Евроопт» у нас откроется, это будет очень хорошо.

Понять этих леди несложно. Вот местный магазин с графиком работы с 10:00 до 14:00. Да, аргумент, мол, торговля на селе в большинстве убыточна, принимается. Но у «Евроопта» же в Орше получилось. Работает неизменное правило: одиночные магазины убыточны. У того же «Евроопта» в деревнях других районов 120 одиночных магазинов. Но оптимизация расходов по доставке товаров в одном регионе на примере Оршанского района позволяет работать прибыльно при тех же ценах, которые существуют в сети «Евроопт» в городах.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-39

Сеть готова идти дальше. Но порой владельцы даже к самому печальному магазину, несущему убытки, относятся как к стратегическому объекту: ни шагу назад, позади – райцентр! А платят за это все люди, наматывающие километраж в соседний Оршанский район.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-41

А ведь «Евроопт» уже сейчас готов принять на комплексное обслуживание любой район страны, где потребкооперация заканчивает торговую деятельность. Что предлагается? Существующие стационарные магазины в крупных деревнях вновь будут открыты под новым брендом. А там, где жителей поменьше, людей обслужат автолавки «Евроопт» – то есть торговым сервисом будет охвачен каждый населенный пункт.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-43

Владлен Атрошкин:
«Евроопт» готов строить торговые объекты во всех деревнях с населением от 400 жителей при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района – с целью, конечно же, оптимизации логистики. Цель нашей компании – дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис.

«Демократичные цены для наших зарплат». Рассказываем о результатах эксперимента «Евроопта» в Оршанском районе-45

И, раз уж покупатель всегда прав, на правоту людей, которые хотят современный магазин в родной деревне, точно нужно обратить внимание. Кому? Наверное, местным властям. А что делать? Точно не знаем и не настаиваем, но спросить об этом можно у жителей Оршанского района. 

*На правах рекламы

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