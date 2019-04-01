Быть эгоистом – хорошо? Мнение психолога

Самовлюблённые, использующие окружающих в корыстных целях – именно так мы привыкли характеризовать эгоистов. Но уместна ли такая категоричность? С однобокой трактовкой данного понятия столкнулась и Мария. Мария Гукова:

Мои знакомые часто называют меня эгоисткой, потому что я отказываю им в каких-то просьбах. Но дело в том, что я грамотно расставляю свои приоритеты, смотрю, в первую очередь, на важность своих дел. Я не вижу ничего плохого в этом, потому что в своё свободное время я могу предложить им свою помощь.

Солидарны с Марией и психологи. Ведь, чтобы уличить человека в эгоизме, необходимо разобраться в терминологии. Марина Прохорова, психолог:

Это банально любовь к себе, без этого невозможно. Невозможно быть неэгоистичным человеком, если вы хотите быть здоровым человеком, иначе вы не сможете ничего добиться в обществе.

Из-за навязанного с детства «хватит думать о себе» мы часто стыдимся эгоистичного проявления себя и, как следствие, поступаемся своими интересами в угоду другим, становимся мягкотелыми и уязвимыми, отчего страдает качество нашей жизни. Марина Прохорова:

Человек такой адекватный, в меру эгоистичный, он чувствует и выстраивает границы своего личного пространства. Он понимает, осознаёт свои потребности и делает всё, чтобы их удовлетворить, но не за счёт и не в ущерб другого. Если вы понимаете, что вы постоянно поступаетесь своими интересами, что вам очень сложно сказать «нет» другому человеку на просьбу, то здесь пора бы задуматься, может эгоизм не так-то и плох.

Негативный окрас это понятие приобретает, когда его основой становится вторичная выгода. Ведомый исключительно своими интересами, такая личность не будет считаться с мнением даже близких людей. Чтобы не прослыть заядлым эгоистом, нужно чётко понимать, где заканчивается тонкая грань между здоровым отношением к себе и окружающим, и начинается откровенная бестактность. Марина Прохорова:

Привычно поступать таким образом, не считаться с мнением других. Поменяться им вряд ли захочется, потому что вроде бы у них всё устроено. По крайней мере, материальная сфера будет благополучна. Такие люди не могут устанавливать тесную эмоциональную связь, находиться в каких-то очень долгих искренних отношениях. Одиночество – это некая закономерность, следствие крайней степени эгоизма в человеке.