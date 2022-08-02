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«Созданы все условия для проживания». Кухарев о реконструкции социальных объектов Заводского района

02 августа 2022 14:59
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Новости Беларуси. В Заводском районе ведется масштабная реконструкция социально значимых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе и учреждений образования. В микрораойне Шабаны модернизируют среднюю школу № 210 на 755 мест. Объект посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Созданы все условия для проживания». Кухарев о реконструкции социальных объектов Заводского района-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень важно, чтобы жители города, независимо от того, живут они в центре города или в микрорайонах, которые находятся на окраинах нашей столицы, чувствовали себя комфортно и понимали, что для них созданы все условия для проживания. Изучив ход строительства, все работы ведутся по графику. Проблемных вопросов нет. Поэтому, я думаю, те обещания, которые строители дали жителям микрорайона Шабаны, будут выполнены.

«Созданы все условия для проживания». Кухарев о реконструкции социальных объектов Заводского района-4

Завершить реконструкцию учреждения образования планируют к началу 2023-го. Кроме того, 1 сентября готовится к открытию новая школа в жилом комплексе «Минск-Мир».

Новый стадион, отделка и даже дендрарий. Как в Шабанах модернизируют среднюю школу № 210? Подробности здесь.

# Строительство # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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