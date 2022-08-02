«Созданы все условия для проживания». Кухарев о реконструкции социальных объектов Заводского района

Новости Беларуси. В Заводском районе ведется масштабная реконструкция социально значимых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе и учреждений образования. В микрораойне Шабаны модернизируют среднюю школу № 210 на 755 мест. Объект посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень важно, чтобы жители города, независимо от того, живут они в центре города или в микрорайонах, которые находятся на окраинах нашей столицы, чувствовали себя комфортно и понимали, что для них созданы все условия для проживания. Изучив ход строительства, все работы ведутся по графику. Проблемных вопросов нет. Поэтому, я думаю, те обещания, которые строители дали жителям микрорайона Шабаны, будут выполнены.