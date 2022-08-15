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Великобритания может остаться без света. Людей готовят к худшему

15 августа 2022 08:12
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Британцы этой зимой могут остаться без света. Власти страны заявили о массовом отключении электричества и закрытии газовых электростанций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания может остаться без света. Людей готовят к худшему-1

Радикальные меры предпринимаются в целях экономии газа. Королевство уже на грани энергетического коллапса. На фоне сокращения поставок голубого топлива из России, Норвегия также сообщила о существенном снижении импорта для Лондона. Делиться своей электроэнергией отказывается и Франция. Мощность местных АЭС из-за технических неполадок уже упала до минимума. Поэтому сейчас Британия готовится к худшему сценарию. Руководству электростанций отправлены планы действий в чрезвычайной энергетической ситуации. Предполагается, что электричество в домах британцев будет отключаться на шесть часов. Другого способа экономии энергоносителей в правительстве не видят.

# Экономический кризис # общество # Новости Великобритании # Фотофакт

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