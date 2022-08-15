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Витебский зоопарк собирает средства на строительство вольера для медвежат

15 августа 2022 08:40
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Новости Беларуси. Знаменитые обитатели витебского зоопарка медведицы Дуняша и Глаша готовы к переезду в новый вольер. Зоопарк объявил сбор средств на жилище для косолапых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский зоопарк собирает средства на строительство вольера для медвежат-1

Животные с непростой судьбой. В зоопарк их привезли лесники в начале весны еще совсем крохами. Мать-медведица, испугавшись шума во время рубки леса, ушла из берлоги, оставив двух дочерей. За это время медвежата подросли. И теперь им нужно больше пространства.

Витебский зоопарк собирает средства на строительство вольера для медвежат-4

Всей суммы на строительство вольера у зоопарка нет, поэтому сотрудники запустили благотворительную акцию «Мишкин дом». Многие белорусы уже откликнулись на призыв. Так всем миром у Дуняши и Глаши появится свое жилье.

# Человек и животные # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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