«И вот почему-то ж организм перенёс». Воспоминания мужчины, который 9 дней провёл в Озаричском лагере смерти

Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, голод и сыпной тиф. 77 лет назад освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи белорусских женщин, стариков и детей нацисты заразили сыпным тифом и заставили медленно умирать в замерзающем болоте.

По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток.

«Идёшь и знаешь, что идёшь уже на смерть». На реквием в память о жертвах «Озаричей» собрались выжившие жертвы

Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением. Но Михаил Демидков провел в лагере все девять суток его существования.