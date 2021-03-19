«И вот почему-то ж организм перенёс». Воспоминания мужчины, который 9 дней провёл в Озаричском лагере смерти
Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, голод и сыпной тиф. 77 лет назад освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи белорусских женщин, стариков и детей нацисты заразили сыпным тифом и заставили медленно умирать в замерзающем болоте.
По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток.
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Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением. Но Михаил Демидков провел в лагере все девять суток его существования.
Михаил Демидков, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Вы сами видите – болота. Стояла вода, трупов была уйма. По трупам ходили, и сидели, и лежали на трупах. Иначе не можно было. И вот почему-то ж организм перенес, и я выжил. Перенес тиф.