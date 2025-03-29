Протесты в Турции. Кто пытается ослабить Эрдогана?

Протесты в Турции как часть большой внутриполитической игры обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Протесты в Турции как часть большой внутриполитической игры обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, кандидат исторических наук, доцент:
Это попытка внешнего вмешательства в естественный процесс внутреннего развития Турции.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики:
Нет, я категорически не согласен. Знаете, если искать в любых проектах протестов внешнюю руку, то можно с ума сойти. Протесты в Турции вносят в первую очередь глубоко национальный характер.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Любые цветные революции происходят там, где политическая власть не может удержать вот эти свои властные полномочия. Эрдоган не такой. Я убежден, что Эрдоган будет бороться до последнего. И он подавит эти протесты.
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Те, кто могут прийти потенциально в результате этого переворота или революции, как сегодня скандируют протестующие на улицах, могут оказаться хуже, чем даже нынешний лидер Турции.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь. Воскресенье, 30 марта, 22:00.