«Они уже полноправные хозяева»: 19 оленей привезли из Литвы в Ганцевичское лесничество

Новости Беларуси. Два десятка благородных оленей из Литвы поселились в Ганцевичском районе Брестской области. Животных закупили у фермерского хозяйства по программе возрождения численности охотничьих животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У новоселов первые и самые непростые дни адаптации на новом месте. Как они привыкают и в каких условиях живут? Это сейчас они чуть ли не позируют на камеру. Еще вчера новоселы были менее гостеприимны и при любом шорохе только сверкали пятками, а вернее, копытами.

О том, что стресс от переезда позади, красноречиво говорит не только смелость животных, но и аппетит. Тем более, что в новом доме стол с лакомствами накрыт круглые сутки.

Игорь Шийч, главный лесничий Ганцевичского лесхоза:

Сено, сенаж. Вообще в их рацион входит и кукуруза, и овес, и свекла сахарная.

Оленей в этом лесничестве раньше не закупали. Первая партия из Литвы небольшая – 19 особей. Специально для них прямо в глуши леса сооружен удобный, а главное, безопасный вольер.

Петр Бутрим, СТВ:

Благородный олень, несмотря на свои внушительные размеры, животное невероятно прыгучее. Поэтому высота ограды вольера должна быть не меньше 2,5 метров. Здесь на всякий случай 3. И так по всему периметру – больше километра. Не подобраться к благородным животным и хищникам – в первую очередь волку и лисе. В таких элитных апартаментах, вдали от внимания людей и угроз жизни, олени проведут целый год.

Игорь Шийч:

Созданы, я считаю, все необходимые условия – кормовая база, подкормочные площадки, ограждения, организована охрана, наблюдение за их состоянием.

Своих оленей в Ганцевичском районе единицы. Поэтому главная цель таких закупок – восстановление, а в идеале и рост популяции. Важно, чтобы переселенцы прижились здесь как можно быстрее.

Вадим Сойко, инженер по охотничьему хозяйству Ганцевичского лесхоза:

Их не так легко найти и подойти к ним. Они уже полноправные хозяева и знают где погуще, где пореже, куда можно пойти спрятаться, полностью изучили. Следовая активность показывает, что весь вольер они посетили, посмотрели территорию в 8 гектаров – все в следах.