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Креативный праздник: сколько стоит встретить Новый год в трамвае?

28 декабря 2017 15:46
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Новости Беларуси. Бой курантов под стук колес. Любой желающий может отметить Новый год в трамвае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Креативный праздник: сколько стоит встретить Новый год в трамвае?-1

Креативный праздник: сколько стоит встретить Новый год в трамвае?-3

Сдает трамвай в аренду «Минсктранс». Стоить это будет 31 рубль в час – если стоять на месте, 50 рублей – если передвигаться по городу. Можно будет украсить вагончик шариками и елочными игрушками.

А в качестве бонуса пассажирам обеспечат музыкальное сопровождение, поздравления бегущей строкой на электронном табло, а также выдадут микрофон.

# общество # Фотофакт # Новый год

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