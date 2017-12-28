«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?

Новости Беларуси. В одном из книжных магазинов появилась очень необычная елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



В форме новогодней красавицы выложили книги. Затем добавили мишуры, гирлянду и игрушки. У многих в социальных сетях уже появились фотографии с необычной елкой.



Дмитрий Белов, продавец книжного магазина:

Многие фотографируются, улыбаются, рассматривают книги.

Ксения Кунцевич:

Очень красивая и интересная елка. Я такую никогда не видела. Хотелось бы, чтобы их было побольше.



А на Шаранговича новогоднюю атмосферу сделали себе сами жильцы. В подъезде стоит деревянная елка с украшениями и огоньками. А во дворе – целый волшебный городок с домиками и сказочными персонажами. Идея пришла семье Дряхловых. Но подхватили все.