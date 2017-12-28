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«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?

28 декабря 2017 15:46
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Новости Беларуси. В одном из книжных магазинов появилась очень необычная елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-1


В форме новогодней красавицы выложили книги. Затем добавили мишуры, гирлянду и игрушки. У многих в социальных сетях уже появились фотографии с необычной елкой.

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-3


Дмитрий Белов, продавец книжного магазина:
Многие фотографируются, улыбаются, рассматривают книги.

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-5

Ксения Кунцевич:
Очень красивая и интересная елка. Я такую никогда не видела. Хотелось бы, чтобы их было побольше.

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-8


А на Шаранговича новогоднюю атмосферу сделали себе сами жильцы. В подъезде стоит деревянная елка с украшениями и огоньками. А во дворе – целый волшебный городок с домиками и сказочными персонажами. Идея пришла семье Дряхловых. Но подхватили все.

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-10

«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?-12

Маргарита Дряхлова:
Жители нашего дома начали приходить к нам, приносить игрушки, украшать ее сами, всем очень понравилась эта идея, все загорелись ей.

Марк Кирпиченко:
Я там помогал немножко подпиливать, гирлянду делать.

# Новый год # общество # Фотофакт

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