«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?

Новости Беларуси. В одном из книжных магазинов появилась очень необычная елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В одном из книжных магазинов появилась очень необычная елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В форме новогодней красавицы выложили книги. Затем добавили мишуры, гирлянду и игрушки. У многих в социальных сетях уже появились фотографии с необычной елкой.
Дмитрий Белов, продавец книжного магазина:
Многие фотографируются, улыбаются, рассматривают книги.
Ксения Кунцевич:
Очень красивая и интересная елка. Я такую никогда не видела. Хотелось бы, чтобы их было побольше.
А на Шаранговича новогоднюю атмосферу сделали себе сами жильцы. В подъезде стоит деревянная елка с украшениями и огоньками. А во дворе – целый волшебный городок с домиками и сказочными персонажами. Идея пришла семье Дряхловых. Но подхватили все.
Маргарита Дряхлова:
Жители нашего дома начали приходить к нам, приносить игрушки, украшать ее сами, всем очень понравилась эта идея, все загорелись ей.
Марк Кирпиченко:
Я там помогал немножко подпиливать, гирлянду делать.