«Каб адчуць, што ёсць голас крыві»: в МИДе прошла встреча с учениками и преподавателями белорусских школ за границей

Новости Беларуси. На международной арене Беларусь стремится решать проблемы, а не создавать их. Такой лейтмотив сегодняшней встречи в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря внешнеполитическое ведомство посетили ученики и преподаватели сразу двух белорусских школ, расположенных за рубежом. Это Вильнюсская гимназия имени Франциска Скорины и Рижская купаловская школа.