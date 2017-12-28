«Каб адчуць, што ёсць голас крыві»: в МИДе прошла встреча с учениками и преподавателями белорусских школ за границей
Новости Беларуси. На международной арене Беларусь стремится решать проблемы, а не создавать их. Такой лейтмотив сегодняшней встречи в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 декабря внешнеполитическое ведомство посетили ученики и преподаватели сразу двух белорусских школ, расположенных за рубежом. Это Вильнюсская гимназия имени Франциска Скорины и Рижская купаловская школа.
Анна Иванэ, директор Рижской белорусской основной школы имени Я. Купалы:
Дзеці, якія вучацца ў нашай школе, яны ўжо не пераехалі, яны нарадзіліся ў Латвіі. Гэта рыжане. Чаму ім гэта трэба? Таму што, напэўна, патрэбна пажыць за мяжой, каб адчуць, што ёсць голас крыві. Ён есць, і нават праз гады, праз пакаленні. Гэта школа для іх вельмі родная і вельмі запатрабаваная.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Тое, што мы пачалі больш шчыльна займацца праблематыкай узаемадзеяння, развіцця супрацоўніцтва з беларусамі замежжа – гэта вельмі важна для нашай дзяржавы, гэта будзе спрыяць развіццю дзяржавы ў розных галінах. І ў эканамічнай, і ў палітычнай, і ў гуманітарнай, культурнай, спартыўнай і гэтак далей.
Как отметил глава МИД, расширение сотрудничества с белорусами зарубежья способствует развитию страны в самых разных сферах. Многие наши соотечественники, проживая за границей, продвигают экономические и культурные интересы Беларуси в мире.